Cara Delevingne kız arkadaşıyla evlenmeye karar verdi

Ünlü model Cara Delevingne, 11 aydır birlikte olduğu şarkıcı St. Vincent’e Eiffel Kulesi’nde evlenme teklif ettiği öğrenildi.

Radikal’in The Sun gazetesinden referans verdiği habere göre, Delevingne'in teklifini yaparken sevgilisinin önünde diz çöktüğü de ileri sürüldü.

Çiftin bu anlarını gören bir tanık "Gerçekten çok etkileyiciydi. Anlaşılan Cara teklifini geleneksel yöntemlerle yapmayı tercih etmiş" diye konuştu. Aynı kişi Delevingne'in teklifini yaparken son derece ciddi olduğunu şaka yapıyormuş gibi görünmediğini de söyledi.

Cara Delevingne; gerçek adı Annie Clarke olan St. Vincent ile geçen yılın Mart ayından bu yana birlikte. Her ne kadar ilişkileri hakkında konuşmayı çok sevmeseler de Delevingne ve St. Vincent bazı etkinliklere birlikte katılmaktan da çekinmiyorlar. Cara Delevingne geçen yıl Vogue dergisine verdiği demeçte hem kadınlardan hem de erkeklerden etkilendiğini açıklamıştı.