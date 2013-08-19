Çapulcu Partisi'nin İBB Başkan Adayı belli oldu

Son günlerin en hararetli tartışmalarından birisi de hiç şüphesiz İstanbul 'un bir sonraki belediye başkanının kim olacağı sorusu. İktidar ve muhalefet partilerinden İstanbul için adı geçen pek çok isim tartışma konusu olurken, bu belirsizliğe son noktayı bir futbol starı koyacak gibi: Didier Drogba.

'Büyükşehir için güçlü aday'

"Çare Drogba" sloganıyla efsaneleşen tecrübeli futbolcu, kendisine gösterilen bu kadar yoğun ilgi karşısında jübilesinin arıdından siyasete atılırsa şaşırmamak gerek. Hali hazırda, Gezi eylemleri sonrasında ülke çapında pek çok duvarda adına rastlayabileceğimiz Drogba için bu sefer de bir seçim afişi hazırlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için tasarlanan seçim afişinde "Geleceğe güvenle bakmak için" sloganı öne çıkıyor. ÇP'den ( Çapulcu Partisi ) aday gösterilen futbolcunun, muhtemelen bu afişten haberi yoktur. Ancak son birkaç gündür sosyal medyada defalarca paylaşılan bu hayali seçim afişi, Drogba'nın hayranları tarafından sevinçle karşılanmış durumda.