Caps'leriyle sosyal medyayı sallayan Nur Yerlitaş konuştu

"Bu tarz benim" yarışmasındaki mimikleri ile bir anda sosya medya caps'leri ile fenomen olan ünlü tasarımcı Nur Yerlitaş, "Bu yüz ifadesi rahmetli annemden bana miras aslında. O da yüzünü öyle ekşitirdi" dedi. Sosyal medyada yayılan photoshoplu fotoları sonrası bir haftada 120 bin kişinin Instagram hesabında kendisini takibe başladığını söyleyen Yerlitaş, "Titanik'li olanı beğeniyorum. 'Bu ne biçim gemi?' diyorum. Mona Lisa da güzel olmuş. Onda da 'Çabuk çiz' diyorum" diye konuştu.

Sabah gazetesinden Ceren Arseven ve Mert Vidinli'ye konuşan Nur Yerlitaş'ın röportajından satırbaşları şöyle:

Caps'leriniz her yerde... İlk gördüğünüzde ne düşündünüz?

- Bir gün çekimdeyken kız kardeşim bir fotoğraf attı. O memnuniyetsiz ifade var yüzümde. Anlamadım nereden çıktığını. O gün milli maç vardı. Yenildik. Fatih Terim'e koydular sonra yüzümü. Orada patladı. Bütün ekibin elindeki telefonlarda benim caps'im dolaştı. Ertesi gün alışverişe gitmem gerekiyordu. Çıktım, hemen geri döndüm.

- Mert Vidinli: Nurella ama o seninle özdeşleşmiş bir yüz ifadesi. Sen yaparsın öyle...

- Mesela bir yemeğe gittiğimizde hoşuma gitmeyen bir şey olursa yaparım. Yemeği, kıyafeti ya da bir kişiyi sevmediğimde yaptığımı söylerler arkadaşlarım. Bu aslında benim rahmetli annemin yüz ifadesi. Çok dominant bir kadındı. Çok zor beğenirdi. Mesela bir saç yapardım. Yüzünü öyle ekşitirdi. Bana annemden miras kalmış bir ifade bu. Beni yakından tanıyanlar da çok iyi bilir. Şimdi bana yap desen yapamam ama bir şekilde yerleşmiş yüzüme.

- Mert Vidinli: Sokağa çıkıp geri döndüm dedin. Ne tepki verdi ki insanlar?

-Aaaa, Nur Yerlitaş diye beni birbirlerine gösteriyorlardı. Benim yüz ifademi yapanlar, telefonlarındaki caps'leri bana gösterenler... Koşarak geri döndüm. Moda dünyasından sanal dünyaya transfer olduğumu o an anladım.

- Peki ne hissettiniz?

- Bir an şoka girdim. Akşam normal yatmıştım. Sabah bir uyandım ki kıyamet kopuyor. Arayanlar, mesaj atanlar... İnanamadım. Kız kardeşimi aradım panikle. O beni sakinleştirdi. Aslında caps'ler beni rahatsız etmedi. Bir anda herkesin konuştuğu bir şey olması beni şaşırttı. Benim taklidimi de yapıyorlar. Doğru şekilde yapanlara, gerçekten benzetenlere hiçbir şey demem. Hatta ben de güler, eğlenirim. Biliyorum, ben nev-i şahsına münhasır bir kadınım. Yaşam stilimle, bakış açımla, enerjimle taklidi yapılacak bir kadınım. Ama çok abartıldığı zaman rahatsız oluyorum.

- Instagram'daki takipçi sayınız arttı mı?

- Bir haftada 120 bin kişi takip etti beni.

- Yapan kişiyle tanışıyor musunuz?

- Bir anda herkes bunu konuşmaya başlayınca merak ettim tabii kimin yaptığını. Öykü Serter'le ortak arkadaşımızmış. Telefonla konuştuk.

- En çok hangisine güldünüz?

- Titanik'li olanı beğeniyorum. "Bu ne biçim gemi?" diyorum. Mona Lisa da güzel olmuş. Onda da "Çabuk çiz" diyorum.

- Kaç kişiye ulaştı?

- Yapan kişinin söylediğine göre 7 milyon kişiye ulaşmış. İlber Ortaylı'yı geçtiğimi söyledi. O galiba 2 milyonda falan kalmış.