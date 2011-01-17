Capoeirada nasıl bir dans?

T24 - İlk insanlar iletişim kurabilmek için önce garip sesler çıkarıp vücutlarını hareket ettirdi, sonra hikâyelerini nesilden nesile aktarmak için dans etti. Bugün ise dans hiphopla sokaklara, tangoyla salonlara girdi. Yüzyıllar boyu esas olan tek şey, ritimle bedenin uyumu oldu.
Garanti Emeklilik Hobi Kulüpleri’nin internet sitesi hobimlemutluyum.com'un program ortakları, dans salonlarına gidecek vakitleri olmayan dansseverlere en çok rağbet gören dansları ve ilk başlayanlar için temel adımları anlattı.