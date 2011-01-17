Capoeirada nasıl bir dans?

T24

Garanti Emeklilik Hobi Kulüpleri’nin internet sitesi hobimlemutluyum.com'un program ortakları, dans salonlarına gidecek vakitleri olmayan dansseverlere en çok rağbet gören dansları ve ilk başlayanlar için temel adımları anlattı.İşte profesyonel dansçıların anlattıkları: