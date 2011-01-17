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Yaşam

Capoeirada nasıl bir dans?

Profesyonel dansçılar temel adımları anlattı

17 Ocak 2011 02:00

T24 - İlk insanlar iletişim kurabilmek için önce garip sesler çıkarıp vücutlarını hareket ettirdi, sonra hikâyelerini nesilden nesile aktarmak için dans etti. Bugün ise dans hiphopla sokaklara, tangoyla salonlara girdi. Yüzyıllar boyu esas olan tek şey, ritimle bedenin uyumu oldu.

Garanti Emeklilik Hobi Kulüpleri’nin internet sitesi hobimlemutluyum.com'un program ortakları, dans salonlarına gidecek vakitleri olmayan dansseverlere en çok rağbet gören dansları ve ilk başlayanlar için temel adımları anlattı.

İşte profesyonel dansçıların anlattıkları:


BACHATA - Temel adımlar

SALSA - Temel adımlar

FLAMENCO - Kadın ve erkek figürleri

FLAMENCO - Ayak figürleri

SİRTAKİ - Temel figürler

MERENGUE - Temel figürler

CHA CHA - Ayak figürleri

TANGO - Temel figürler

TANGO - Kadın ve erkeğin rolleri

RUMBA - Ayak figürleri

ROMAN DANSI - Temel figürler

CAPOEIRADA - Temel figürler

CAPOEIRADA - Müzik aletleri

HIPHOP nasıl bir dans?

HIPHOPun diğer danslardan farkı nedir?


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