Capo d'Orlando- Gaziantep Basketbol: 83-57

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP,(DHA)

SALON: PalaSikeliArchivi

HAKEMLER: Boris Krejic (xxx), Anastasios Manos (xxx), Radomir Vojinovic (xxx)

CAPO D\'ORLANDO: Mirza (xx)9, Ihring (xxx)14, Engin (xxx)9, Arnoldas (xxx)18, Mateo (x)3, Mario (x)4, Jakup (xxx)17, Ikovlev (xx)6, Andrea (x)3

GAZİANTEP BASKETBOL: Armand (xxx)9, Rudd (xxx)12, Carter (xxx)8, Balazic (xx)7, Rolands (xx)2, Can (xx)7, Erolcan (xxx)12

1\'İNCİ ÇEYREK: 22-10

İLK YARI: 47-21

3\'ÜNCÜ ÇEYREK: 68-40

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 8\'inci maçında Gaziantep Basketbol, deplasmanda konuk olduğu İtalya\'nın Capo d\'Orlando takımına 83-57 mağlup oldu. İtalya ekibinden Arnoldas, 18 sayıyla karşılaşmada en fazla sayı üreten isim oldu. Gaziantep Besketbol, bu sonuçla 6\'ncı yenilgisini, ev sahibi Capo d\'Orlando ise 2\'nci galibiyetini elde etti.

Karşılaşmanın ilk 5 dakikasına 9-6 geride oynayan Gaziantep ekibi, konuk takımdan Mirza ve Mario\'nun sayılarına karşı sayı üretemedi ve ilk periyodu 22-10 İtalya ekibi önde tamamladı.

İkinci periyotta da rakibine karşı üstünlüğünü koruyan ev sahibi İtalya ekibi, bulduğu üçlüklerle farkı arttırıp devre arasına 47-21 önde girdi.

Karşılaşmanın üçüncü periyodunda rakiple aradaki farkı kapatmaya çalışan Gaziantep Basketbol, üst üste bulduğu sayılara karşılık kendi potasında da fazla sayı bulunca bu çeyreği de 68-40 geride tamamladı.

Son periyotta baskı kurmaya çalışan Gaziantep ekibi, bir süre rakibiyle dengeli oranda sayılar elde etti ancak oyundaki üstünlüğünü koruyan İtalya ekibi Capo d\'Orlando, farkı 20\'nin altına inmesine izin vermedi ve parkeden 83-57 galip ayrıldı.