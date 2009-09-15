“Ah Kalbim” adlı dizinin yeni sezon basın tanıtımında, Arzu Balkan ve Tamer Karadağlı çifti neşeli tavırları ve açıklamalarıyla dikkat çekti.



Başrollerini Tamer Karadağlı, Arzu Balkan, Emre Kınay, Zihni Göktay ve Sezin Akbaşoğulları'nın paylaştığı TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan “Ah Kalbim” adlı dizinin yeni sezon basın tanıtımı önceki gün yapıldı. Dizide iki doktor Kamuran (Tamer Karadağlı) ve Candan'ın (Sezin Akbaşoğulları) aşk hikayesi işlenirken, diğer yandan Kamuran'ın kardeşi Atilla ile (Emre Kınay) olan aile ilişkileri de yansıtılıyor. Beykoz'daki Eski Kundura Fabrikası'nın setinde düzenlenen basın toplantısına boşandıktan sonra tekrar “Ah Kalbim” dizisinde birlikte kamera karşısına geçen Tamer Karadağlı ile Arzu Balkan çifti neşeli tavırları ve açıklamalarıyla dikkat çekti.



'İncindiğim zamanlar oldu'



Eski eşi Tamer Karadağlı ile çok fazla vakit geçirdiklerini anlatan Arzu Balkan, aynı evi paylaşmadıklarını belirtirken, "Evlendiniz mi?" şeklindeki soruya ise "Evlenmedik. İlk defa hayatı akışına göre yaşıyorum. Bazı şeyler kendiliğinden olur. Aşktan da öte köklü bir

dostluğumuz var. Halen Tamer'i çok seviyorum. İncindiğim zamanlar çok oldu ama herkesin hayatında bunlar olabilir "şeklinde yanıt verdi.



Neşe içinde geçen basın toplantısında usta oyuncu Zihni Göktay'ın Tamer Karadağlı'ya "Hadi karıcığının yanına geç" diye seslenmesi ise herkesi güldürdü. "Benim dilime o yakışıyor beynim ve kalbim bunu böyle söyle diye emir veriyor. Çok güzel şeyler çok yakında" diyen

Göktay, bir arada tekrar görmeyi istediği ayrı çifte yeniden evlenmeleri için tavsiyelerde bulundu. Usta tiyatrocunun "Burada Arzu kızımın galiba prensipleri var, sanıyorum o vadenin dolmasını bekliyor. Kafasında bir müddet var onun dolmasını bekliyor" sözleri üzerine araya giren Arzu Balkan'ın ise "İlla imza atmaya gerek var mı?" demesi ise dikkatlerden kaçmadı.



'Çapkınlık yapınca titanik gibi batıyorum'



32 yıldır evli olduğunu ve evliliğinin ilk yıllarında bazı hatalarının olduğunu söyleyen Zihni Göktay'ın "Tiyatroda yeteneğim var ama çapkınlık yapamam. Yüzüme gözüme bulaştırırım. O da ayrı bir yetenek. Karda yürüyüp de izini belli etmemek zor, ben diz kapaklarıma kadar gömülürüm" demesi ise tüm oyuncuları kahkahalara boğdu. Bu espriye en çok gülen Tamer Karadağlı'nın ise araya girerek "Ağabey sen diz kapaklarına kadar batıyorsun, ben Titanic gibi batıyorum" sözleriyle pişmanlığını dile getirmesi ise herkesi şaşırttı.



Eski eşi Arzu Balkan ile aralarındaki samimiyet dikkat çeken Tamer Karadağlı, aynı dizide oynamalarının aralarını düzeltmede etken olduğunu itiraf etti ve "Biz zaten küs değildik, evlerimiz çok yakın. Aynı evde kalmıyoruz ama birbirimize sürekli gidip geliyoruz. Dizide birlikte oynamamız yakınlaşma doğurdu. Bizi daha da muhabbetlendirdi" dedi. "Kızım okula başladı. Anaokuluna gidiyor. Boş vakitlerimin tamamını onunla geçiriyorum" diyen Karadağlı, "Barıştılar yeniden evlenecekler" şeklinde çıkan haberlerden rahatsız olduğunu söyleyerek, “Bu kadar gündemde olmaktan hoşnut değilim. Bu bizim üstümüzde baskı yaratıyor" diye konuştu.

