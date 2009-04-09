Çapkınlara kötü haber

Eşlerini aldatan erkekler panik atağa maruz kalıyorlar.



Uzman Klinik Psikolog Yıldız Burkovik, eşlerini aldatan erkeklerin genellikle panik atağa maruz kaldıklarını söyleyerek “Gizli ve saklı bir olayı yaşamak insanı daha çok heyecana sevk eder. Yasak bir ilişki başlangıçta tatlı bir heyecan iken sıkıntıya dönüşmeye doğru yol alır ve iç sıkıntısı kaygı diye adlandırılan anksiyete kendisini göstermeye başlar. Kimi zaman nefesler tutulur; sık ya da tutuk alınan nefesler düzeni bozar ve iç sıkıntısı derin düşünceyle birlikte karşılaşınca hatalı nefeslerle birlikte panik atak kendisini göstermeye başlar” dedi.



NP Grup Memory Center Nöropsikiyatri Merkezi’nden Uzman Klinik Psikolog Yıldız Burkovik, ANKA’ya yaptığı açıklamada, eşlerini aldatan erkeklerin genellikle panik atağa maruz kaldıklarını ve 20 yıllık izlenimlerinden bu sonuca vardığını söyledi.



‘Aldatma daha sonra sıkıntıya dönüşüyor’



Uzman Psikolog Burkovik, gizli ve saklı bir olayı yaşamanın insanı daha çok heyecana sevk ettiğini söyleyerek “Başarma, başarılı olma, iki veya üç ya da birkaç kişiyi birden idare edebilme kolay bir durum değildir. Kişi bunu başardıkça haz duyar, kendisini güçlü hisseder” dedi. Ancak bir zaman sonra kayıplarının ne olabileceğini fark etme düşüncesinin devreye girmeye başlayacağını ifade eden Uzman Psikolog Burkovik, “Başlangıçta bu durumu hesaplamayan, ‘gerekirse daha sonra düşünürüm’ diye boş veren ya da düşünmeyi erteleyen erkek veya kadın bir zaman sonra kaygı duymaya başlar. Ve aslında yasak bir ilişki başlangıçta tatlı bir heyecan iken sıkıntıya dönüşmeye doğru yol alır ve iç sıkıntısı kaygı diye adlandırılan anksiyete kendisini göstermeye başlar” dedi.

