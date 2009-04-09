T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Çapkınlara kötü haber

Eşlerini aldatan erkeklerde panik atak rahatsızlığı çok sık görülüyor.

09 Nisan 2009 03:00

Eşlerini aldatan erkekler panik atağa maruz kalıyorlar.

Uzman Klinik Psikolog Yıldız Burkovik, eşlerini aldatan erkeklerin genellikle panik atağa maruz kaldıklarını söyleyerek “Gizli ve saklı bir olayı yaşamak insanı daha çok heyecana sevk eder. Yasak bir ilişki başlangıçta tatlı bir heyecan iken sıkıntıya dönüşmeye doğru yol alır ve iç sıkıntısı kaygı diye adlandırılan anksiyete kendisini göstermeye başlar. Kimi zaman nefesler tutulur; sık ya da tutuk alınan nefesler düzeni bozar ve iç sıkıntısı derin düşünceyle birlikte karşılaşınca hatalı nefeslerle birlikte panik atak kendisini göstermeye başlar” dedi.

NP Grup Memory Center Nöropsikiyatri Merkezi’nden Uzman Klinik Psikolog Yıldız Burkovik, ANKA’ya yaptığı açıklamada, eşlerini aldatan erkeklerin genellikle panik atağa maruz kaldıklarını ve 20 yıllık izlenimlerinden bu sonuca vardığını söyledi.

‘Aldatma daha sonra sıkıntıya dönüşüyor’

Uzman Psikolog Burkovik, gizli ve saklı bir olayı yaşamanın insanı daha çok heyecana sevk ettiğini söyleyerek “Başarma, başarılı olma, iki veya üç ya da birkaç kişiyi birden idare edebilme kolay bir durum değildir. Kişi bunu başardıkça haz duyar, kendisini güçlü hisseder” dedi. Ancak bir zaman sonra kayıplarının ne olabileceğini fark etme düşüncesinin devreye girmeye başlayacağını ifade eden Uzman Psikolog Burkovik, “Başlangıçta bu durumu hesaplamayan, ‘gerekirse daha sonra düşünürüm’ diye boş veren ya da düşünmeyi erteleyen erkek veya kadın bir zaman sonra kaygı duymaya başlar. Ve aslında yasak bir ilişki başlangıçta tatlı bir heyecan iken sıkıntıya dönüşmeye doğru yol alır ve iç sıkıntısı kaygı diye adlandırılan anksiyete kendisini göstermeye başlar” dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24