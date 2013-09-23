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Arınç: 3-5 bin kişi stada sızmış, Çapkın: Stada biletsiz seyirci alınmadı

Emniyet Müdürü Çapkın, Beşiktaş-Galatasaray derbisindeki olaylara ilişkin 'Asla gaz sıkılmadı. Neden gaz sıkıldı deniyor anlamıyorum. Polis oldukça soğukkanlı davrandı' açıklamalarında bulundu

23 Eylül 2013 17:35

İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, dün oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisi sırasında yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada, "stada biletsiz giriş yapıldığı iddialarının doğru olmadığını" belirtirken, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ise, "Öyle görünüyor ki 3-5 bin kişi böyle bir provokatif eylemde bulunmak için hazırlanmış, içeriye sızmış, veya bunların sızmalarına gözler kapanmış" dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç da, Olimpiyat Stadı'nda dün oynanan Beşiktaş-Galatasaray maçında yaklaşık 10 kapının kırılarak güvenlik bantının delindiğini söyledi

Bu iki farklı açıklama sonrası, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın açıklamaları ile Müdürü Hüseyin Çapkın'ın sözlerinin çelişmesi dikkat çekti.

Hüseyin Çapkın'ın açıklamalarından satır arası başlıklar şöyle:

 

'Asla gaz sıkılmadı'

 

Gaz sıkıldığı iddialarını yalanlayan Çapkın, "Asla gaz sıkılmadı. Neden gaz sıkıldı deniyor anlamıyorum. Polis oldukça soğukkanlı davrandı. Sportif bir sebep sonuç ilişkisi onun dışında bir şey aramamak lazım. Olmamalıydı üzücü bir şey" ifadelerini kullandı.

Olayın altında bir şey aramanın doğru olmayacağını anlatan Çapkın, biletsiz giriş yapıldığı iddialarının da doğru olmadığını söyledi.

 

Arınç: Sızmalara göz kapanmış

 

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, dün akşam çıkan olaylar nedeniyle yarım kalan derbiyle ilgili "Öyle görünüyor ki 3-5 bin kişi böyle bir provokatif eylemde bulunmak için hazırlanmış, içeriye sızmış, veya bunların sızmalarına gözler kapanmış" dedi.
 
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
 
Arınç, dün akşam Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan ve çıkan olaylar nedeniyle yarım kalan derbiyle ilgili, "Sahaya sızan, atlayan, önüne geleni tahrip eden, polisleri, futbolcuları korkutmaya çalışan acı, korkunç ve çirkin bir olay yaşanıyor. Olayla ilgili bugün açıklamalar yapılacak ve bazı kararlar da alınacak. Ancak, bu barbarlığın yaşanmamış olması gerekirdi. Dünyaya karşı itibarımızı da zedelemiştir. İki kulübün de bu işte bir dahli olmadığını söyleyebilirim.
 
Orada 80 bine yakın taraftar kitlesi var. Bunların da yüzde 90-95'ini bu işlerle hiçbir ilgisi olmayan bir kitle olarak selamlamak istiyorum. Öyle görünüyor ki 3-5 bin kişi taşkınlık yapmak için böyle bir provokatif eylemde bulunmak için hazırlanmış, içeriye sızmış, veya bunların sızmalarına gözler kapanmış. Dolayısıyla kapasiteden fazla seyirci alındığına göre; bunların biletlerinin nasıl temin edildiği, içeriye nasıl girdikleri, son dakikada böyle bir eylemi nasıl yaptıkları konusu yargı yoluyla mutlaka takip edilmesi lazım. Stadlarımızda böyle olayların yaşanmaması için gerekli tedbirler hatta radikal tedbirler alınmalıdır. Hiç kimse mazeret olarak hakemi, Melo'yu göstermesin. Hiçbir şey bu eyleme hak verdiremez. Bu çirkinliğin sorumluları bulunmalı, bunlar temizlenmeli, futbol musabakalarına giremeyecekleri noktaya gelmelidir" diye konuştu.
 
 

Kılıç: Olimpiyat'ta 10 kapı kırıldı

 
 
Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Olimpiyat Stadı'nda dün oynanan Beşiktaş-Galatasaray maçında yaklaşık 10 kapının kırılarak güvenlik bantının delindiğini söyledi.
 
Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, dün oynanan ve çıkan olaylar nedeniyle yarım kalan Beşiktaş-Galatasaray maçıyla ilgili şunları söyledi:
 
"Dün gece yaşananlardan sonra muhtemelen 6222 sayılı kanunda güvenlik kriterleriyle ilgili düzenleme kaçınılmaz hale gelecek. Büyük olasılıkla 3 yıl önce kulüplerin isteği ile kulüplere devredilen stadyum içi güvenlik kriterleri konusunda yeniden emniyet yetkili ve görevli hale getirilebilir.
 
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda maça yakın dakikalarda dış koruma bandında yaklaşık 10 kapının kırılarak güvenlik duvarının delindiği bilgileri elimizde. Ayrıca doğrudan tribünlere giriş noktalarındaki doğu tarafında 3, batı tarafında 3 olmak üzere 6 demir kapının kırıldığı, biletli seyircinin kontrol dışı ve onlarla birlikte belli bir miktar biletsiz seyircilerin girdiği tespit edilmiştir. Ayrıca, bilinen 8 ayrı noktada turnikelerin ya kırılarak ya da kabloları kesilmek suretiyle devre dışı bırakılmıştır.
 
Bir de olayın kanuni boyutu, 6222 sayılı kanunun ihlalleri var. Kanunu ihlal edenlerle alakalı olarak tek tek tespitler yapılacak, işlemler yapılacaktır. Kamuoyunda dünden beri tartışılan 6222 sayılı kanunu ihlal edenlere para ve seyirden men cezası yeterli mi, değil mi? Hapis cezası getirme gereği var mı, yok mu? Bunu da tartışmaya açığız, dünyadaki uygulamalarına bakarız.
 
Dün gece yaşananlardan sonra hem elektronik bilet uygulaması, hem de stadın içini 360 derece dışıyla birlikte görecek kameralı sistem uygulamasına yönelik gereken önlemler alınmalı. Ayrıca, kameralı güvenlik sistemine paralel seyirden men cezası alanların stada girişini kesin olarak engelleyecek bir yüz tarama sistemi kurulması da değerlendirilecek.
 
Provokasyon var mı, yok mu? bunu göreceğiz. Ama peşinen polis ve adli tespit olmadan bir şey söyleyemem" dedi.

 

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