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Yaşam

Çapkın kocanın maaşı karısının hesabına yatırılacak

Endonezya'da "Sadakatsizlikle mücadele" için erkek memurların maaşı eşlerinin hesabına yatırılacak.

02 Mart 2012 14:35

 

T24 - Endonezya'nın Gorontalo bölgesinde, "sadakatsizlikle mücadele için" erkek memurların maaşı, bundan böyle eşlerinin hesabına yatırılacak.

Gorontalo bölgesinin sözcüsü Rifly Katili, "çok parası olan erkeklerin genellikle kendilerini kontrol edemediklerini" belirtti.

"Bu önlemin evlilik dışı macera ihtimalini ortadan kaldıracağına eminim" diyen sözcü, bundan böyle 3 bin 200 erkek memurun maaşlarının eşlerinin hesabına yatırılacağın vurguladı.

Sözcü, söz konusu uygulamanın gönüllülük ilkesine dayandığını, memurların yaklaşık yüzde 90'ının uygulamayı kabul ettiğini söyledi.

Uygulama sayesinde ayrıca eşlerinin ne kadar maaş aldığını bilmemekten şikayet eden kadınlar rahat nefes alabilecek.

 

 

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