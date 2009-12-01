Çapkın garsonu imama şikâyet ettiler!

Biri Alman, biri Romen ve biri Tayvanlı üç kadın, Sultanahmet’te bir otelde garsonluk yapan A.Ö. ile birlikte oldular. Ülkelerine döndüklerinde ise A.Ö.’den şikâyetçi olmaya karar verdiler. Bunun için seçtikleri yol ilginçti: Mahallenin imamına başvurmak. Üstelik imama, alacakları tazminatın yüzde 25’ini de teklif ettiler.



Hürriyet'ten Orhan SAAT'in haberine göre, ALMAN B.G., Romen C.B. ve Tayvanlı X.Y., Sultanahmet’te bir otelde garsonluk yapan A.Ö. ile internetteki sosyal paylaşım sitelerinde tanıştılar. Üçü de A.Ö.’nün davetini kabul edip Türkiye’de tatil yaptılar. iddiaya göre üçü de A.Ö. ile birlikte oldu. A.Ö., kadınlara evlenme vaadinde bulundu. Ülkelerine döndükten sonra ise A.Ö., yakınlarının hastalığını öne sürüp para istedi. B.G., ülkesine dönünce, istismar edildiğinden şüphelenip, A.Ö.’nün sosyal paylaşım sitelerindeki arkadaşlarıyla bağlantı kurdu. X.Y. ve C.B. de aynı kaderi paylaşmışlardı. Romen C.B., A.Ö. ile ilişkisinden hamile kaldığını, aldatılınca depresyona girip bebeğini kaybettiğini öne sürdü.



İmama şikâyet



Türkiye’de dava açmanın külfetli olacağını düşünen üç kadın, inançları gereği kilise ve rahibin cemaat üzerindeki gücünden esinlenerek, iyi bir Müslüman olduğunu söyleyen garsonu, yaşadığı Bahçelievler Merkez Mahallesi’ndeki caminin imamına şikâyet etmek için bir mektup yazdılar. Mektubu, Türkiye’de bağlantılı oldukları avukata gönderdiler. Avukat da o mektubu, bayramdan önce postaya verdi. İmam problemlerini çözemezse kadınlar mahkemeye gidecek.



Bilişim suçu



İddiaların asılsız olduğunu öne süren A.Ö., “Asıl ben mağdurum. Sosyal paylaşım sitelerindeki arkadaşlarıma küfürlü mesajlar gönderdiler. Bilişim suçu işlediler. Benim binlerce kadınla fotoğrafım var. Bu onlarla sevgili olduğumu göstermez. Haklılarsa dava açsınlar, yerim yurdum belli. Onlara 10 bin dolarlık tazminat davası açacağım” dedi. Kocasinan Merkez Camii imamı Mehmet Çoban ise “Konuyu bağlı bulunduğum kuruma bildirdim ve bu kişiyle konuşuruz. Gerekli görürsek vaaz veririz ancak sorunun asıl çözüm yeri mahkemedir” dedi.



İmamı Google Earth’ten buldular



Kadınların yerini Google Earth’ten belirledikleri Kocasinan Merkez Camii’nin imamına yazdıkları mektuptan bazı bölümler şöyle:



“Saygıdeğer İmam Efendi, Biz, Avrupa ve Asya’dan gelen üç bayanız ve size yardımınıza ihtiyacımız olduğu için başvuruyoruz. A.Ö. her birimizi onun gerçek aşkı olduğuna inandırdı ve ileride nikâh sözü verdi (...) Bir tesadüf sonucu gerçekle yüzleştik. Bay Ö.’nün güya çok hasta olan anne ve babasının ameliyatları için para gerektiğini anlattığı ortaya çıktı. Sadece para değil, dizüstü bilgisayar, yeni model fotoğraf makinesi ve tatil mekânlarında tatilleri ödetti.



Bu yüzden son umut olarak size yazıyoruz. En azından paramızı geri alabilmemiz için. Bir kadın ona 5.000 dolar diğeri ona 2.300 Euro vermişti. İmam Efendi, size karşı dürüstlüğümüzü göstermek için alacağımız paranın yüzde 25’ini size bağışlamaya da hazırız.”