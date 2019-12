Çapkın eşler için 3G teknolojisi

Çapkın eşleri, görüntülü iletişime olanak tanıyan 3G'li telefonlarla da yakalamak mümkün olmayacak. Turkcell'in çözüm ortağı, Teleses Yönetim Kurulu Başkanı Recep Uzelli'nin A.A muhabirine verdiği bilgiye göre, 3G'li telefonlar için geliştirilecek yazılımlar sayesinde çapkın eş veya sevgililerin yakayı ele vermeleri hayli güç.Yazılımı destekleyen telefonlarda kullanılacak bu özellik sayesinde dikkatli eş ve sevgilinin gözünden her şeyi kaçırmak mümkün olacak. Yapılabileceklerin en başında ise 3G'li telefonu kullanan kişinin arka fonu değiştirmesinin mümkün olması geliyor. Böylece, kişi olduğunu söylediği yerde görünecek. Ancak, kendisi bambaşka bir yerde bulunabilecek. Yine bir iş yemeğinde veya toplantıda olduğunu söyleyen ancak bir eylence yerinde bulunan eş veya sevgili ortamda bulunan gürültü veya istenmeyen sesleri de söz konusu yazılım sayesinde engelleyebileceği gibi karşı tarafa duyulmasını istediği sesin iletilmesini de sağlayabilecek.Yazılım sayesinde ortamda bulunmayan bazı görüntü veya kişiler de oradaymış gibi görüntüye dahil edilebilecek.Kıskanç eş veya sevgilinin baskısından kaçmak, gereksiz ve bıktırıcı derecede uzayan görüşmeleri bitirmek veya herhangi bir sebepten ötürü görüşmenin kısa tutulması da son derece basit bir yöntemle mümkün olacak. Böyle istenmeyen görüşmelerden kurtulmak isteyen kullanıcı, görüntü ve seste bozukluk yaratarak görüşmeyi sonlandırabilecek.3G'li telefonlarla yapılacaklar bunlarla da sınırlı kalmıyor. Söz konusu telefonlarda karşı tarafa yansıtılan görüntünüzle de oynayabileceksiniz. Söz gelimi kilolarından şikayetçi birisi kendini daha zayıf, zayıf bir kişi de balıketi gösterebilecek.Gelelim 3G'li telefonların diğer özelliklerine. 3G'li telefonların en önemli özelliklerinden bir diğeri ise internet bağlantısı sırasındaki hızın artık megabitlerle ifade edilecek olması. Yani bir bilgiye erişimde 2 Mbps olan hızlarla ulaşılabilecek.Şu an kullanılan 2G sisteminde internetten 6,5 saatte indirilen 700 MB boyutunda bir filmi 3G ile 13 dakikada indirebileceksiniz. Yine 3G ile bundan sonra sadece bilgisayardan internete girme dönemi de kapanıyor. Bilgisayar ile telekomun birleşmesi konusu bu teknoloji ile gerçek anlamda hayat bulacak.Televizyon kanallarının cep telefonu üzerinden seyredilmesi de bu sistemle hayal olmaktan çıkıyor. 3G ile video konferanstan dosya paylaşımından, interaktif oyun oynamaya, müzik dinlemeden, göndermeye kadar birçok şey mümkün olacak. Ayrıca medya haberciliğinde çekilmiş olan video görüntüler ile yüksek çözünürlükteki fotoğrafların da haber merkezlerine ulaştırılması an meselesi.Cep telefonlarının önümüzdeki 10 yıl içerisinde sahip olacağı özelliklere gelince, bu özellikler yok yok dedirtecek cinsten. Söz gelimi cep telefonları kredi kartı gibi kullanılabilecek. Güney Kore ve Japonya'da uygunlanan kredi kartı yerine cep telefonu uygulaması, yazılımlarla geliştirip, OGS'den geçilecek veya sinemaya gitmek için kullanılabilecek. Cep telefonlarıyla garaj kapısını açmanın yanı sıra çalışanların mesailerini de bu yolla takip etmek mümkün olacak.2006 yılının sonlarında İngiltere'de kullanılmaya başlanan bir uygulamada olduğu gibi nerede olursanız olun hastalığınıza ait bilgileri telefonunuza girerek, doktorunuzun size video konferans ile bağlanıp bilgi vermesi de sağlanacak. Ya da başka bir uygulamada olduğu gibi arama yapmadan önce telefonlarınızın ekranın da 8-10 saniyelik bir reklam filmine izin vermeniz halinde aylık fatura ödemelerinizde indirim veya ektra bonuslar kazanabileceksiniz.