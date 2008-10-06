Çapkın eşinin uyurken penisini kesti

İzmir'in Karşıyaka İlçesi'nde kıskanç eş N.Ş. (54), kendisini başka kadınlarla aldattığını ve zaman zaman da bir kadın arkadaşının evinde kaldığını öğrendiği 30 yıllık eşi A.Ş.'nin (54), gece uyurken penisini kesti. N.Ş. tutuklandı, tam kopmayan penisi operasyonla yerine dikilen A.Ş.'nin tedavisinin ise hastanede devam ettiği bildirildi.



Olay, dün saat 05.00 sıralarında Şemikler Semtinde meydana geldi. Ev kadını N.Ş., şoförlük yapan A.Ş.'nin başka kadınlarla ilişkisi olduğundan şüphelenip takibe başladı. Eşine hisettirmeden sürdürdüğü takibi sırasında telefon kayıtlarını inceleyen N.Ş., eşi A.Ş.'nin tanımadığı numaralarla sık sık konuştuğunu belirledi. Kendi çapındaki araştırmasını sürdüren N.Ş., eşinin başka kadınlarla ilişkisi olduğunu, zaman zaman da çalıştığını söyleyip eve gelmediği gecelerde bir kadın arkadaşlarının yanında kaldığını öğrendi.



N.Ş.'nin durumu anlatıp, yardım istediği Fransa'daki çocukları ve yakınları da girişimlerde bulunup, A.Ş. ile konuştu. N.Ş., eşine “Yaptıklarını bir bir öğrendim. Bari bundan sonra yapma” dedi. Kendisinin ve yakınlarının tüm telkinlere rağmen eşinin kadınlarla birlikte olmaya devam ettiğini öne süren N.Ş., akıllara durgunluk veren bir plan yapıp, uygulamaya koydu.



Yanlışlıkla kestim dedi, inandıramadı



Geçen cumartesi gecesi sohbet ettiği eşine bira ve midye dolma ikram eden N.Ş., eşinin uyumasının ardından planını devreye soktu. Sabaha karşı saat 05.00 sıralarında uyanan N.Ş., uyuyan eşi A.Ş.'nin pijamasının altını ve iç çamaşırını çıkardıktan sonra penisini bıçakla kesti. Bir anda acılar içinde uyanan A.Ş., eşinin penisini kestiğini görünce fenalık geçirdi. Yaşadığı ilk şoku atlatan A.Ş., kanlar içinde yakındaki Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne gitti.



Acil servisteki müdahale sırasında, kasığındaki kılları keserken yanlışlıkla penisini kestiğini söyleyen A.Ş., polis ekiplerinin ısrarlı soruları karşısında, eşinin saldırısına uğradığını söyledi. A.Ş.'nin ifadesi doğrultusunda evde bulunan N.Ş. gözaltına alındı. Karakolda suçunu itiraf eden N.Ş., eşinin çapkınlık yapması nedeniyle böyle bir olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Nahide Ş., işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.



Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen ve bir kısmı kesilen penisi yerine dikilen A.Ş.'nin tedavisinin ise devam ettiği bildirildi.



