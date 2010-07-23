Çapkın aygıra pulluk cezası

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İlginç olay, İnciraltı semtinde, geçen nisan ayında İnciraltı Atlı Spor Tesisleri'nde meydana geldi. Tarımın da yapıldığı bölgede, bağlı olduğu yerden ipini koparan binek atı bir aygır, Atlı Spor Tesisleri'ne gelip, çiti yıkarak, kısrakların bulunduğu bölüme girdi. Azgın aygır, aralarında Türkiye'deki yarışlarda koşan şampiyon İngiliz atı Dinyeper'in yavrusu olan Happy Girl'in de bulunduğu, diğer dördü binekte kullanılan beş kısrakla çiftleşti. Sabah saatlerinde gelen tesisin sahibi 33 yaşındaki Mustafa Akın, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Mustafa Akın, duruma polise bildirdi ama başıboş atın sahibi çıkmadı.Tesisin sahibi Mustafa Akın ‘Dünyamı karartı’ dediği aygırı komşu tarla sahibi Çoşkun Azıl'a bir yıllığına ücretsiz vererek, pulluğa koşulup tarlayı sürmekle cezalandırdı. Kısrakları gebe bırakan aygır hergün kızgın güneşin altında tarlada çift sürerek cezasını çekmeye başladı.Mustafa Akın ‘Tecavüzcü Coşkun’ adını taktığı çapkın aygırın çifleştiği beş kısrak ve bir eşekten sadece Duman, Çilek ve Şiva isimli cins üç kısrağın gebe kaldığını belirterek, “Tecavüze uğrayan kısraklarımın bir süre sonra yavruları olacak. Aygırın verdiği zarar cezasız kalmamalıydı. Ben de ona ceza olarak bir yıl komşu tarlada çifte koşulma cazası verdim. Çapkın aygırın sahibinin bölgedeki bir başka at çiftliğinden olduğunu biliyorum ama kayıtlı olmadığı için birşey yapamadım. Olaydan sonra depresyona giren eşeği ise başka çiftliğe gönderdim ” dedi.Mustafa Akın tek tesellisinin büyük umut bağladığı Dinyeper'in yavrusu, 300 bin lira değerindeki Happy Girl'in gebe kalmaması olduğunu söyledi.