Capital Intelligence Ratings: Erdoğan'ın faizleri düşürme çağrısı Türkiye'yi daha kırılgan hale getiriyor

Kredi derecelendirme kuruluşu Capital Intelligence Ratings, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın faizleri düşürme çağrısı ülkenin zaten varolan dışa dönük kırılganlıklarını artırırken daha fazla yatırımcının politikaya dair risklerden dolayı ülkeden çıkmasına da neden olabileceğini belirtti.

Capital Intelligence Ratings şirketinde kıdemli ülke analisti Yesenn El-Radhi, yaptığı açıklamada, "Para politikasında son yıllarda yaşanan bazı tersine dönüşler ve merkez bankasının sahip olduğu özerkliğin azalması nedeniyle para politikası risklerinin yüksek olduğunu düşünüyorum" dedi.

Reuters'ın haberine göre; El-Radhi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz oranlarının düşürülmesindeki ısrarı Türkiye'nin zaten varolan dışa dönük kırılganlıklarını artırıyor. Para politikasında hızlı bir gevşemeye gidilmesi uluslararası yatırımcının hissiyatını iyice bozabilir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan dün Merkez Bankası'nın (TCMB) faizleri düşürmesi gerektiğini söylerken bu açıklamanın ardından TL, dolar karşısında düşük hacimli piyasada 8.88'e kadar yükselerek yeni tarihi zirveye çıktı.

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