Capital Economics: Yatırımcılar, Merkez Bankası'nın siyasi baskı karşısında eski huyuna geri dönme ihtimalinden ürktü

T24 Ekonomi Servisi

Uluslararası araştırma kuruluşu Capital Economics, TL’nin geçen hafta dolar karşısında yüzde 6 değer kaybederek bu yıl elde ettiği kazanımları geri verdiğini belirterek, bunun bir oranda küresel tahvil ve hisse satışı dalgasından, bir oranda da iç faktörlerden kaynaklandığını belirtti. Capital Economics’in raporunda, “Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski Hazine ve Maliye Bakanı (ve damadı) Berat Albayrak’ı savunması yatırımcıları ürküttü” ifadelerine yer verildi.

Raporda Merkez Bankası’nın zorunlu karşılık oranlarını yükseltmesine de şu sözlerle vurgu yapıldı: “Yatırımcılar, bankaların zorunlu karşılık oranlarını yükseltilmesinin, Merkez Bankası’nın eski huyuna geri dönmesine yönelik bir işaret olması ihtimalinden de ürktüler. Yöneticiler bunu parasal aktarım mekanizmasını iyileştirmeye yönelik bir çaba olarak tanımladı ama bazıları, enflasyondaki yükselişin gerektirdiği faiz artırımını yapmamasına yönelik politik bir baskıyla karşı olabileceğine yordu.”

"Kredibilite çok kırılgan"

Capital Economics uzmanları, şu aşamada çok endişeli olmadıklarını, ABD tahvillerinin getirlerindeki duracağını belirterek, riskli varlıklar üzerindeki baskının hafifleyeceği yorumu yaptı. Raporda Albayrak ekonomi yönetiminde yer almadıkça Türkiye’nin ortodoks politikalara dönüşünün süreceği öngörüsü de yer aldı. Capital Economics’in analizinde, “Bununla birlikte son gelişmeler Merkez Bankası’nın kredibilitesinin hala çok kırılgan olduğunu ve TL önümüzdeki haftalarda baskı altında kalmaya devam ederse yöneticilerin yatırımcılara güvence vermek için faizi artırma baskısıyla karşı karşıya kalabileceğini gösterdi” denildi.