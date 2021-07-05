Capital Economics: Merkez Bankası'nın faizi indirmesi yüksek enflasyon sebebiyle önümüzdeki 2 ayda muhtemel gözükmüyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon rakamlarının değerlendiren Capital Economics, güçlü ekonomik aktivite ile bir araya gelen enflasyon artışının TCMB'nin önümüzdeki 2 ayda faiz indirmesinin muhtemel olmadığı anlamına geldiğini bildirdi.

Dünya'nın aktardığına göre Capital Economics analisti Jason Tuvey yaptığı açıklamada, Türk Lirası'nda geçtiğimiz 12 ayda yaşanan keskin değer kaybının enflasyonist etkilerinin azalmaya başlamasına ve enflasyon oranlarının aşağı gelmeye başlaması ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2021 sonuna doğru para politikasını gevşetmeye başlamasının daha olası hale geldiğini de savundu.

Haziran ayı TÜFE verisi sonrası 8,7122 seviyesine kadar yükselen dolar/TL şu sıralarda cuma gününe göre yatay seyir ile 8,6829'dan işlem görüyor.

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