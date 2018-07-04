Capital Economics MB'den 100 baz puan faiz artırımı bekliyor

İstanbul, 4 Temmuz (DHA) - Birleşik Krallık merkezli ekonomik araştırma kuruluşu Capital Economics, Haziran ayı enflasyon verilerinin ardından, Merkez Bankası\'ndan Temmuz toplantısında 100 baz puan faiz artırımı beklediğini açıkladı.

TÜİK verilerine göre, Tüketici fiyatları Haziran\'da aylık bazda yüzde 2.61 arttı, yıllık enflasyon yüzde 15.39 düzeyine yükselirken, yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 9.17\'yi buldu.

Enflasyondaki keskin artışın Mayıs ayında \"lirada yaşanan değer kaybının yansıması\" olduğunu savunulan Capital Economics raporunda, enflasyondaki yükselişin \"geniş tabanı olduğu\" ileri sürüldü ve şöyle denildi:

\"Enflasyonda Haziran ayında yaşanan artışın büyüklüğünün Merkez bankası\'nın bu ay yapılacak politika toplantısında bir reaksiyon vermesi için yeterli olması muhtemel. Biz bir hafta vadeli repo faizinde 100 baz puan bir artırım öngörüyoruz.\"