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Politika

Çapan ve Sağlar CHP'ye geri dönüyor

Daha önce partiye dönüş başvuruları reddedilen eski bakan Fikri Sağlar ve Esenyurt eski Belediye...

21 Ekim 2011 03:00

T24 - Daha önce partiye dönüş başvuruları reddedilen eski bakan Fikri Sağlar ve Esenyurt eski Belediye Başkanı Gürbüz Çapan yeniden CHP'de. CHP Parti Meclisi, 14 geri dönüş başvurusunu onayladı. 

Parti Meclisi'nde her isim için ayrı ayrı geri dönüş talebi oylandı; ve başvuran 14 isme af çıktı.CNNTürk'te yer alan haber şöyle:

Toplantıda bir de terör deklerasyonu kaleme alındı. Deklarasyonu CHP İzmir Milletvekili Oğuz Oyan hazırlıyor.

Deklarasyonda hükümetin terörü tırmandıracak politikalar izlediği, CHP'nin ise çözüm için desteğe hazır olduğu vurgulanacak.

Bazı PM üyeleri genel başkana "CHP'nin bu konudaki kesin tavrı ne diye?" sordu. Kılıçdaroğlu "anadilde öğrenim ve yerel yönetimlerde özerkliğe evet ama demokratik özerkliğe hayır diyoruz" yanıtını verdi. 

Parti içinden farklı sesler çıkıyor eleştirilerine ise "sadece benim ve Parti Meclisi'nin görüşünü dikkate alın" dedi. 



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