Çapan, CHP’den aday olacak

Ergenekon Davası’nın tutuklu sanıklarından eski belediye başkanı Gürbüz Çapan, CHP’den Esenyurt Belediye Başkan adayı olmak için başvuruya hazırlanıyor.



Esenyurt eski belediye Başkanı ve Ergenekon Davası'nın tutuklu sanıklarından Gürbüz Çapan CHP’den aday adayı oluyor. CHP’den Esenyurt Belediye Başkan adaylığı için hazırlıklarını son aşamaya getiren Gürbüz Çapan'ın, bu hafta içinde avukatlarıyla ve ailesiyle son bir değerlendirme yaptıktan sonra yeniden üyelik ve adaylık başvuru dilekçesini CHP yönetimine sunacak.



Başvurusuna, Silivri Cezaevi'nde tutuklu olmasının adaylığına engel oluşturmadığı yönünde YSK’dan alınan olumlu görüş ve seçim Kanunu'nun ilgili maddesini de ekleyecek olan Gürbüz Çapan’ın Esenyurt’ta başka bir adayı veya partiyi desteklemesinin söz konusu olmadığı belirtildi. Gürbüz Çapan’ın kardeşi Çetin Çapan da ANKA’ya adaylık için gerekli hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, adaylık başvurusunu en kısa sürede kesinleştireceklerini söyledi.