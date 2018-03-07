ÇAPA'DAKİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ  HASTANESİ'NDE YANGIN (2) AKTÜEL GÖRÜNTÜYLE 

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Çapa\'daki İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Travma ve Acil Cerrahi Servisi\'nde yangın çıktı. Hastalar tahliye edildi. Travma ve Acil Cerrahi Servisi\'nde saat 00.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Servisteki hastalar te k tek tahliye edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken olayda ölen yada yaralanan olmadı.

Görüntü dökümü:

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-Hastaların tahliye edilmesi

-İtfaiyenin müdahalesi

-Genel ve detaylar



