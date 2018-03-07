ÇAPA'DAKİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ  HASTANESİ'NDE YANGIN (1)

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Çapa\'daki İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde yangın çıktı. Hastalar tahliye diliyor. Hastanenin Travma ve Acil Cerrahi Servisi\'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 0030 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Servisteki hastalar ekiplerce tahliye edilirken Yangına itfaiyenin müdahalesi devam ediyor.

Görüntü dökümü:

------------

-Hastaların tahliye edilmesi

-Genel ve detaylar