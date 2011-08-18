Çapa ve Cerrahpaşa yıkılıyor

T24 - Anlaşma, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’yle TOKİ’nin yaptığı mutabakat sonucunda sağlandı. Ekonomik ömrünü doldurmuş, depremde hasar görmüş tehlikeli binalarıyla yıllardır hizmet veren Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve "Çapa" olarak bilinen İstanbul Tıp Fakültesi'nin binaları 1 yıl içinde yıkılıp yeniden yapılacak.

Habertürk'ün haberine göre; İkitelli'ye taşınması planlanan her iki fakültenin aynı yerlerde, Başbakan Erdoğan'ın onayıyla yeniden modern bir "sağlık yerleşkesi" olarak inşa edilmesine karar verildi. İnşaatları, İstanbul Üniversitesi'nin İkitelli, Zeytinburnu gibi bazı ilçelerde arsalarını devretmesi karşılığında Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yapacak.









Hastane binaları TOKİ'ye emanet



Anlaşma, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'yle TOKİ'nin yaptığı mutabakat sonucunda sağlandı. İÜ tarafından hazırlanan teklif, önce Milli Eğitim Bakanlığı'nın görüşüne sunuldu. Bakanlık 9 Mayıs 2011'de olur verdi. 11 Mayıs 2011 tarihinde TOKİ'ye sunulan teklif, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Ağustos 2011 tarihli oluruyla kabul edildi. Teklife göre İÜ'nün İkitelli, Zeytinburnu gibi ilçelerde bulunan arazileri TOKİ'ye devredilecek. Bu gayrimenkuller karşılığında TOKİ, Çapa ve Cerrahpaşa tıp fakültelerinin mevcut arazisi üzerinde modern bir sağlık yerleşkesi yapacak. Yerleşkede eğitim-öğretim binaları, hizmet binaları, öğrenci evi, kafeterya, misafirhane, lojman, açık ve kapalı spor tesisleri yer alacak. Yerleşkenin çevre düzenlemesi dahi TOKİ tarafından yapılacak.









Yeni binaların yapımı sürerken hizmet de aksamayacak

Türkiye'nin dört bir yanından gelen hastalara hizmet veren Çapa ve Cerrahpaşa'nın, taşınabilecek yer olmaması nedeniyle, inşaat sürerken sağlık ve eğitim hizmetini aksatmadan sürdüreceği öğrenildi. Çapa Tıp Fakültesi'nde inşaat, önce dekanlık binasının bulunduğu bölgede, çok katlı monoblok binası inşatıyla başlayacak. İnşaat bittikten sonra var olan monoblok binasındaki yataklı bölümler ve öğretim üyeleri dahil birçok birim, yeni inşa edilen binaya taşınacak. Daha sonra 6 bin 720 metrekarelik dekanlık bölgesinin alt kısmında bulunan ve birçoğu ekonomik ömrünü tamamlanmış, yıkılmaya yüz tutmuş binaların tümü yıkılıp yerine, birbirine bağlantılı modern tesisler inşa edilecek.









'Deprem dehşet tablosu çıkarabilir'

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet, göreve geldikten sonra yaptığı toplantıda, "Hastanelerin taşınmasından yana değilim, ama şehrin merkezinde olan bu iki fakülte, muhtemel bir depremde yıkılacak olsa ortaya dehşet tablosu çıkar" demişti.