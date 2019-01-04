ÇAPA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ'NDEN TIBBİ MALZEME HIRSIZLIĞI OPERASYONU

Haber: Çağatay KENARLI-Kamera: İSTANBUL,(DHA)

Çapa\'da bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi\'nin eczanesinden farklı tarihlerde tıbbi malzeme hırsızlığı yapıldığı yönünde polis ekiplerine bir ihbar geldi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbarı değerlendirerek 15 gün boyunca hastanede 7 gün 24 saat aralıksız olarak sivil polislerle teknik ve fiziki takip çalışması başlattı.

İLK OTOMOBİLE OPERASYON

Polis ekipleri hastane otoparkında bulunan bazı otomobilleri takibe aldı. 26 Aralık\'ta şüpheli Çetin K.\'nın bir otomobilden boş sırt çantası alarak hastaneye gittiği daha sonra dolu bir çantayla araca geri geldiği belirlendi. Otomobilin bir süre sonra hastane otoparkından ayrılması üzerine polis ekipleri de peşlerinden takibe devam etti. Otomobil yol kenarında beklerken araca H.D.\'nin bindiği sırada baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda sırt çantası içinde 12 şişe anestezi maddesi ele geçirildi. Otomobile çantayı getiren Çetin K., otomobil sürücüsü Sezgin C. ve yolda yanlarına aldıkları H.D. gözaltına alındı.

2. OTOMOBİLE OPERASYON

Çalışmaların devamında ihbarda belirtilen ikinci otomobilinde aynı gün hastane otoparkından hareket etmesi üzerine takip başlatıldı. Hastane çevresinde bulunan bir otobüs durağında bekleyen otomobile 1 kişinin gelmesiyle baskın düzenlendi. Yapılan operasyonda otomobil sürücüsü Kubilay K. ve yanına gelen Mehmet K. gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada çeşitli amaçlarda kullanılan 31 tıbbi malzeme ele geçirildi.

MEDİKAL DÜKKANINA OPERASYON

Polis ekipleri otomobil sürücüsü Kubilay K. tıbbi malzemeleri Şehremini Mahallesi\'nde Medikal malzemeler satan amcasının dükkanına götürdüğünü söylemesi üzerine dükkana da operasyon düzenlendi. Medikal malzemeler satan işyerine yapılan baskında amca Adnan K. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan baskında çalıntı olduğu değerlendirilen 26 tıbbı malzeme ele geçirildi.

HASTANE ÇALIŞANLARI 42 TIBBI ÜRÜNÜ 1500 LİRAYA SATMIŞ

Polis ekipleri şüphelilere yönelik yaptığı detaylı incelemede 7 Aralık ve 19 Aralık\'ta da Seyran B. ve Mehmet K.\'nın çalıştıkları Çapa\'da bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi\'nin eczanesinden toplam 42 tıbbi malzemeyi şüpheli Kubilay K.\'ya bin 500 liraya sattığı belirledi.

TIBBI MALZEMELERİN HASTANEDE KAYDI BİLE ÇIKMADI

Hastane\'nin eczanesinden çalınan tıbbi malzemelerin 2008 yılından sonra kullanılmadığı, otomaasyon sisteminde kaydı bulunmadığı ve geçmişte de ihale yöntemiyle satın alınmadığı ortaya çıktı.

6 TUTUKLU

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği\'nde ki işlemleri tamamlanan H.D. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 6 şüpheli 28 Aralık\'ta adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Çetin K., Sezgin C., Kubilay K., Adnan K. ile hastane çalışanıları Seyran B. ve Mehmet K. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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(Güvenlik Kameraları - Polis Kamerası)

-Beyaz otomobilin hastaneye girmesi

-Hastane çalışanlarının eczanedeki görüntüleri

-Çalışanların kutulara yüklediği tıbbi malzemeleri taşıması

-Tıbbı malzemelerin otomobile yüklenmesi

-Şüpheli Çetin K.\'nın sırt çantasıyla hastaneye girmesi

-İki şüphelinin adliyeye sevk edilme görüntüleri

-Genel ve detaylar

