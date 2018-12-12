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Çapa makinesine bacağını kaptıran çiftçi öldü

Davut CAN / İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Çeşme ilçesinde, traktörün arkasına takılı olan çapa makinesine bacağını kaptıran çiftçi Mustafa Sönmez (65), hayatını kaybetti

12 Aralık 2018 18:44

Davut CAN / İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Çeşme ilçesinde, traktörün arkasına takılı olan çapa makinesine bacağını kaptıran çiftçi Mustafa Sönmez (65), hayatını kaybetti.
Olay, dün  sabah saatlerinde Ilıca Mahallesi\'nde meydana geldi. Mustafa Sönmez, tarlasını sürmek için traktörün arkasına çapa makinesini bağladı. Çalışan çapa makinesini kontrol etmek isterken bacağını kaptırıp ağır yaralanan Sönmez, kanlar içerisinde kaldı. Yakınları, yaralanan Sönmez\'i, kendi imkanlarıyla hastaneye kaldırdı. İlk müdahalenin ardından, İzmir\'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edilen Sönmez, doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti.
İzmir Adli Tıp Kurumu\'nda otopsi yapılan Sönmez\'in cenazesi, yakınları tarafından teslim alınıp, toprağa verildi.

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