Çapa Hastanesi'nde göçük; işçi kurtarıldı

Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin bulunduğu yerleşkede hafriyat çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Boynundan aşağısı toprak altında kalan işçi sağ olarak kurtarıldı.

Çapa'daki İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi yerleşkesinde meydana gelen göçükte bir işçi toprak altında kaldı.



Hastanenin acil giriş kapısının karşısındaki alanda yapılan kanalizasyon kazısı sırasında henüz bilinmeyen nedenle göçük oluştu.



Bu sırada kazı için çalışan işçilerden biri toprak altında kaldı.



Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Polis de alanın çevresini kordonla çevirerek güvenlik önlemi aldı. Ekipler, boynundan aşağısı toprak altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.



Bu arada, çalışma sırasında işçinin arkadaşlarından biri fenalık geçirdi. Sağlık ekiplerince müdahale edilen kişi hastaneye kaldırıldı.



Toprak altında kalan işçi ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldı.