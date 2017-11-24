Cantona’nın ‘Küçük kulüp’ sözüne PSG’den yanıt gecikmedi

Fransız eski futbolcu Eric Cantona'nın PSG için yaptığı 'küçük takım' sözüne PSG, Cantona'nın kendi sözüyle cevap verdi: ''Martılar, trol teknesini izliyorsa, denize sardalya atılacağını düşündüklerindendir''

Geçtiğimiz günlerde Cantona, Manchester United, Mourinho ve Pogba hakkında konuştuğu uzun bir röportajda "Paris Saint Germain'den Manchester United'a kimi alırsın?" sorusuna, "Javier Pastore... PSG'nin iki büyük futbolcusu var: Pastote ve Hatem Ben Arfa... Ama ikisi de takımda oynayamıyor. Pastore çok özel bir futbolcu. Topu aldığı her an size bir sürpriz yapabilir. Arjantin gibi büyük bir futbol ülkesinin milli takımında oynuyor. Ama PSG gibi küçük bir kulüpte oynayamıyor. Ama onlar paraları olduğu için büyüktüler, değil mi?" yanıtını vermişti.

Eski futbolcunun Fransız kulübüne küçük takım benzetmesi yapmasına kulüp ise sessiz kalmadı.

Paris Saint-Germain Twitter hesabından Cantona'ya, 1995'te İngiliz gazetecileri yönelik söylediği, ''Martılar, trol teknesini izliyorsa, denize sardalya atılacağını düşündüklerindendir." sözü ile cevap verdi.

Bu tweet kısa sürede Fransa'da gündem oldu.