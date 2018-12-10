Çantasını çaldığı yaşlı kadını az daha eziyordu

ABD (DHA) – ABD’de bir kapkaççı, restoranda yemek yiyen yaşlı kadının çantasını alarak kaçtı. Aracı ile kaçmak üzereyken, yaşlı kadının kapıyı açması sonrası gaza basan sürücü, kadını yerde sürükledi. O anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde iki yaşlı kadının, restoranın içinde yemek yediği görülüyor. Kapkaççı, kadınlardan birinin arkasındaki masaya yaklaşarak, hızlı bir hareket ile kadınlardan birinin çantasını alıp kaçıyor. Neye uğradığını şaşıran kadın kapkaççının arkasından çantasını geri alabilmek için koşuyor. Bu sırada arabasına binen kapkaççı geri manevra yapmak üzereyken, kadın arabanın kapısını açıyor. Tam bu anda kapkaççının gaza basmasıyla yaşlı kadın yere yığılıp ezilme tehlikesi yaşıyor.

Yaşlı kadına yardım etmek için çevredekilerin olay yerine koşmasıyla, kapkaçının hızla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Görüntüleri izleyen ABD polisi, kapkaççıyı kısa sürede yakaladı.

(FOTOĞRAFLI)