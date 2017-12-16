Çantasını almaya çalıştığı kadını yaralayan kapkaççı yakalandı (2)

TUTUKLANDI

Konya\'da kapkaç yapmaya çalıştığı 52 yaşındaki Nermin Parıltı\'yı yaraladıktan sonra kaçan ve polis tarafından kovalamaca sonucu yakalanan 23 yaşındaki Kadir Alev, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.