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Çantasını almaya çalıştığı kadını yaralayan kapkaççı yakalandı (2)

TUTUKLANDI Konya'da kapkaç yapmaya çalıştığı 52 yaşındaki Nermin Parıltı'yı yaraladıktan sonra kaçan ve polis tarafından kovalamaca sonucu yakalanan 23 yaşındaki Kadir Alev, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı

16 Aralık 2017 19:06

TUTUKLANDI
Konya\'da kapkaç yapmaya çalıştığı 52 yaşındaki Nermin Parıltı\'yı yaraladıktan sonra kaçan ve polis tarafından kovalamaca sonucu yakalanan 23 yaşındaki Kadir Alev, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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TUTUKLANDI KonyaNermin ParıltıKadir Alev

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