Çantasında 1 kilo 800 gram eroin ile yakalanan yolcu, tutuklandı

VAN, (DHA)- VAN\'ın Gürpınar ilçesinde, yol kontrolü sırasında bir yolcu minibüsünde yapılan adamada, L.C. adlı yolcunun el çantasında, 1 kilo 800 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan L.C., tutuklandı.

​Gürpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hakkari- Van karayolu üzerinde yapılan yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine bir yolcu minibüsünü durdurdu. Yapılan aramada, araçta seyahat eden L.C isimli yolcunun el çantasında 1 kilo 800 gram eroin ele geçirildi. L.C. gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen L.C, çıkarıldığı mahkemece \'Uyuşturucu Ticareti yapmak ve Nakletmek\' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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