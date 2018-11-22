T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çantanın astarına gizlenen 2 kilo 60 gram reçine esrar ele geçirildi

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da jandarmanın bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada, Afganistan uyruklu yolcunun çantasının astarının içine gizlenen 2 kilo 60 gram reçine esrar ele geçirildi

22 Kasım 2018 15:15

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da jandarmanın bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada, Afganistan uyruklu yolcunun çantasının astarının içine gizlenen 2 kilo 60 gram reçine esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elazığ-Malatya karayolu Kömürhan mevkiinde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada, narkotik köpeği, Afganistan uyruklu yolcunun çantasına tepki verdi. Yapılan detaylı incelemede, çantanın astarının içine gizlenen 2 kilo 60 gram reçine esrar bulundu.
İsmi açıklanmayan yolcu, jandarma tarafından gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erkan BAYELAZIĞ DHA ELAZIĞAfganistanJandarma KomutanlığıElazığMalatyaKömürhanYapılanFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24