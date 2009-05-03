Çantanı doğru seç

Çanta, kıyafeti tamamlayan en önemli aksesuarlardan biridir. O yüzden araştırarak, kendine uygun şık ve kullanışlı bir çanta seçmelisin.



Trendy dergisinin haberine göre çanta alışverişini yaparken, ilk gördüğün çanta yerine mümkün olduğunca çok seçenek gördükten sonra karar vermelisin. Çantayı bir jean alıyor gibi deneyip; ayna karşısında nasıl göründüğüne bakmalısın. Alacağın çanta bir sonraki sezon demode olabileceği için trendy modellere bir sürü para yatırmana gerek yok. Seçeceğin çantanın fonksiyonel olmasına da dikkat etmelisin. Ayrıca üzerinde durulması gereken en önemli noktalardan bir diğeri de çantanın vücut ölçülerinle doğru orantılı olması...



Örneğin; büyük boy ve yumuşak deriden yapılan yuvarlak hatlı çantalar, ince ve uzun kişilerde güzel durur. Kısa ve minyon biriysen, dikdörtgen bir el çantası sana daha uygun olacaktır. Genel olarak şu kurala uyabilirsin; vücut şeklin ne kadar yuvarlak hatlıysa, çantanın şeklinin daha kalıplı olmasına özen göstermelisin. Çantanın boyunun da nasıl olduğu çok önemli. Eğer çantan basende bitiyorsa, basenini daha geniş gösterebilir. En çekici çanta boyu, genellikle belde biten çantalardır. Bu boydaki çanta, beli daha ince gösterir.



Minyon tipler küçük boy çantaları tercih etmeli



Minyon tipler için çantanın boyutu çok önemlidir. Minyon tipliysen senin için büyük boy çantanın uygun olmadığını söylemek lazım. Yeni sezonun modası dev boyutlar olsa da bu modaya çok özenmemen gerektiğini belirtelim. Büyük çantalar, vücudunla orantısız duracaktır. Çantanın ölçüleriyle boyunun ters orantılı olması gerekir; senin için en uygun çanta boyu, küçük olanlar. Üstelik yeni sezonda portföy tipi el çantaları çok moda. "Elimde çanta taşımaktan hoşlanmam" diyorsan, küçük boy omuzda biten çantaları da tercih edebilirsin. Bunların da farklı renk ve model seçenekleri var.



Büyük bedenler hobo tipi çantaları tercih etmeli



Senin vücut ölçün için en uygun çanta tipi, eni geniş olan 'hobo' tipi çantalar. Yani yumuşak deriden, büyük ve geniş olan heybe tipi çantalar. Bu tip modeller vücut ölçülerinle orantılı duracaktır. Uzak durman gereken çantalar ise küçük boyda olanlardır. Çünkü seni küçük çantalar daha da geniş gösterecektir. Ayrıca kola asılan uzun saplı çantalar da seni olduğundan daha geniş gösterir. Kullanacağın çantanın sapının da kısayla orta boy arasında olmasına özen göstermelisin. Ayrıca son olarak aynaya baktığında, çantan kıyafetine de uyuyorsa, doğru çanta seçmişsin demektir.



Yuvarlak hatlı kişiler kısa saplı çantaları tercih etmeli



Basenlerinle dikkat çekmek istemiyorsan, uzun saplı çantalardan kaçınmalısın. Elde taşınan, kısa saplı modeller senin için uygun olacaktır. Böylece vücudunun alt bölgesine dikkat çekmemiş olursun. Ayrıca hobo modeli yumuşak çantalar da senin ölçülerin için uygun. Uyman gereken en önemli kural, çok büyük ya da çok küçük boydaki çantalardan uzak durman gerektiği...





