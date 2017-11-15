T24 LogoT24 Logo
Magazin

Çantalardan 100 bin dolarlık klozet yaptı

"Merak ettiğim için bunu yaptım"

15 Kasım 2017 05:09

ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili çalışmasıyla gündeme gelen Avusralya kökenli sanatçı Illma Gore, dünyaca ünlü Louis Vuitton çantalarından 100 bin dolar değerinde klozet tasarladı.

Klozetin yapımında toplam 15.000 dolar değerinde 24 adet Louis Vuitton çanta kullanan Gore, çalışmasıyla ilgili olarak Instagram hesabından şöyle yazdı: "Toplam 15.000 dolar eden orijinal Louis Vuitton çantalarının gerçek bir klozet üzerinde nasıl duracağını merak ettiğim için bunu yaptım."

Can sıkıntısından yaptı

Gore Daze'e verdiği röportajda ise her biri yaklaşık 500 dolar değerinde olan çantaları kesip biçme fikrinden hoşlandığını söyledi: "Yıkım dürtüsü de yaratıcı dürtü de bir" Sanatçı Good Morning America'ya ise 'can sıkıntısından oturup Louis Viutton çantalarını kesip biçtiğini' söyledi.

ETİKETLER

100 bin dolarlık klozetabdsanatçıdonald trumphaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24