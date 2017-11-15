Çantalardan 100 bin dolarlık klozet yaptı

ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili çalışmasıyla gündeme gelen Avusralya kökenli sanatçı Illma Gore, dünyaca ünlü Louis Vuitton çantalarından 100 bin dolar değerinde klozet tasarladı.

Klozetin yapımında toplam 15.000 dolar değerinde 24 adet Louis Vuitton çanta kullanan Gore, çalışmasıyla ilgili olarak Instagram hesabından şöyle yazdı: "Toplam 15.000 dolar eden orijinal Louis Vuitton çantalarının gerçek bir klozet üzerinde nasıl duracağını merak ettiğim için bunu yaptım."

Can sıkıntısından yaptı

Gore Daze'e verdiği röportajda ise her biri yaklaşık 500 dolar değerinde olan çantaları kesip biçme fikrinden hoşlandığını söyledi: "Yıkım dürtüsü de yaratıcı dürtü de bir" Sanatçı Good Morning America'ya ise 'can sıkıntısından oturup Louis Viutton çantalarını kesip biçtiğini' söyledi.