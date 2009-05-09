Çantacı operasyonunda 17 tutuklama

Hatay merkezli, Ankara, Bitlis, Mersin ve Şanlıurfa'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 46 kişiden 17'si tutuklandı.



Hatay Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, ihbar üzerine, 2007 yılından bu yana yürütülen çalışmalar sonucu Ankara, Bitlis, Mersin ve Şanlıurfa'nın yanı sıra Hatay'ın Antakya, Belen, İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde düzenlenen "Çantacı" adı verilen eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltına alınan 18'i kamu görevlisi 46 kişinin sorgusunun tamamlandığı belirtildi.



Operasyonlarda "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüt faaliyeti kapsamında ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bu amaçla rüşvet verme, alma, resmi belgede sahtecilik" gibi iddialarla gözaltına alınan 46 kişiden 17'sinin tutuklandığı, diğerlerinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı kaydedildi.

