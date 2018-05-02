

İstanbul,(DHA)

ESENLER\'DE çanta içinde sokağa bırakılan bebeği temizlik görevlileri buldu. Sağlık kontrolünden geçirilen bebek Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Esenler Belediyesi\'ne bağlı temizlik görevlileri, Oruç Reis Mahallesi\'nde önceki gün bir çantadan ağlama sesi geldiğini duydu. Çntayı açan görevliler yeni doğduğu tahmin edilen bir bebekle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık kontrolünden geçirilen bebek, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polis, kız olduğu belirtilen bebeği bırakanları bulmak için çalışma başlattı.

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