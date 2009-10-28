Cansu'nun kıskançlık krizi

İddiaya göre son dönemde Dere, yeni filmi “Yahşi Batı”yla ilgili yoğun tempoda çalışan Yılmaz’ın sık sık telefonunu karıştırmaya başladı.Rahatsız olan Yılmaz, Dere’yi kıskanç tavırlarından vazgeçmesi konusunda uyardı ve böyle davranak ilişkilerine zarar verdiğini söyledi. Ancak Dere, sevgilisinden ayrı olduğu vakitlerde gerçekten evde olup olmadığını kontrol etmek için Levent’teki villasının etrafında otomobiliyle sık sık tur bile attı.Bütün bu olanların ardından Yılmaz, yakın çevresine çok bunaldığını ve Dere ile ayrılmayı düşündüğünü belirtti.