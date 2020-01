Cansu Kaya cinayeti sanığı: Hiç tanımadığım birisi yüzünden aylardır cezaevinde yatıyorum

Muğla'nın Ortaca ilçesinde öldürülen 18 yaşındaki Cansu Kaya davasının dördüncü duruşması bugün görüldü. Yargılanan sanıklardan biri, mahkeme başkanının "Cansu Kaya kimsenin suya girmediği yerde neden iç çamaşırıyla kanala girsin?" sorusuna, 'Havuza da iç çamaşırıyla girerdi' diyerek kendini savundu. Cansu Kaya’nın avukatları, sanık N.D.’nin yakınları tarafından bazı tanıklara tehdit mesajları atıldığını söyledi.

DHA'nın haberine göre, Ortaca’nın Dalyan Mahallesi’nde garson olarak çalıştığı restorandan geçen yıl 14 Haziran’da mesai bitimi ayrılan ve ortadan kaybolan Cansu Kaya’nın, 3 gün sonra Dalyan Kanalı Çandır Geçişi Mevkisi’nde su üzerinde cesedi bulundu. Genç kız 17 Haziran’da gözyaşları içinde toprağa verildi. Yapılan incelemede, Kaya’nın son olarak Dalyan’daki restoranda garson olarak çalışan 25 yaşındaki N.D. ve lise öğrencisi 18 yaşındaki M.P.Ç. ile birlikte yürüdüğü görüldü. Bunun üzerine gözaltına alınıp tutuklanan N.D. ve M.P.Ç. hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.





"Sanık N.D.’nin yakınları tarafından bazı tanıklara tehdit mesajları atıyor"

Davanın bugün görülen dördüncü duruşması öncesi adliye önünde polis tarafından kontrol noktaları kurularak, güvenlik önlemi alındı. Duruşmaya tutuklu sanıklar N.D. ve M.P.Ç., Cansu Kaya’nın babası Osman ve ablası Burcu Kaya ile sanık ve müşteki avukatları katıldı.



Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ogün Ahmet Tepe, Cansu Kaya’nın ölüm nedenine ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumu’na yeniden incelenmesi için gönderilen rapora henüz cevap gelmediğini söyledi. Görüşleri sorulan Cansu Kaya’nın avukatları, sanık N.D.’nin yakınları tarafından bazı tanıklara tehdit mesajları atıldığını öne sürdü.

"Cansu, sevgilisi Umut’un apart otelinde de havuza sürekli iç çamaşırıyla girerdi"

Olay anına ilişkin mahkeme başkanının sorularını yanıtlayan N.D., Cansu Kaya’nın kendi isteğiyle suya atladığını öne sürdü. Cansu’yu suya girmemesi için uzun süre ikna etmeye çalıştığını savunan N.D., mahkeme başkanının "Cansu Kaya neden kimsenin suya girmediği yerde iç çamaşırıyla kanala girsin?" sorusu üzerine, "Ben girmemesi için uyardım. Çok ısrar etti. M.P.Ç.’ye ’Sen suya gir Cansu öyle atlasın’ dedim. Cansu, sevgilisi Umut’un apart otelinde de havuza sürekli iç çamaşırıyla girerdi" dedi.

"Hiç tanımadığım birisi yüzünden aylardır cezaevinde yatıyorum"



Diğer sanık M.P.Ç. ise Cansu Kaya’yı olay günü öncesinde tanımadığını belirterek, "İç çamaşırıyla suya atladı. Bir daha çıkmadı. Korkudan hiç kimseye bir şey söyleyemedik. Hiç tanımadığım birisi yüzünden aylardır cezaevinde yatıyorum. Okulum yarım kaldı. Yargılama devam ediyor. Ben buradan çıktığımda arkadaşlarım bir üst sınıfta olacak" diye konuştu.



Mahkeme heyeti duruşmayı İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporun beklenmesi için erteledi.

Duruşmanın ardından adliye önünde toplanan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği, Fethiye Kadın Platformu ve Fethiye Özgür Kadın ve Yaşam Derneği protesto gösterisi yaptı.