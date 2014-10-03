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Cansu Dere'nin kardeşi silahlı saldırıya uğradı

Silahlı saldırıya uğrayan Cansu Dere'nin kardeşi Arda Dere, araç kiralama şirketi işletiyor

03 Ekim 2014 13:11

Ünlü manken ve oyuncu Cansu Dere'nin kardeşi Arda Dere, İzmir'in Menderes İlçesi'nde silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı. Arda Dere, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında, Kısıkköy mevkiinde meydana geldi. Cansu Dere 'nin kardeşi Arda Dere, sahibi olduğu araç kiralama şirketindeki ortağının piyasaya yüklü miktarda borçlanıp yurtdışına kaçması sonucu alacaklılar tarafından tehdit almaya başladı. Gün içerisinde telefonla arayan isminin Hakan olduğu öğrenilen kişi Arda Dere'nin evinin önüne gelerek buluşmak istediğini söylediği öğrenildi. Arda Dere, otomobiliyle buluşma noktasına gitti. Dere, burada Hakan adlı kişinin aracına bindi. Araç içinde çıkan tartışmada tabancasını çeken zanlı ile Arda Dere asında boğuşma yaşandı. Bu sırada ateş alan tabancadan çıkan mermi Arda Dere'nin sağ bacağına isabet etti. Yaralanan Dere'yi yol kenarına bırakan zanlı otomobiliyle uzaklaştı. 

Arda Dere, jandarma ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalenin ardından Arda Dere'yi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan Arda Dere'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Arda Dere yakınlarına olayı anlatırken zanlıyı ilk defa gördüğünü ve Hakan adlı kişinin dünden beri aradığını ama dikkate almadığını söyledi. 

Jandarma ekipleri kaçan Hakan adlı kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. 

 

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