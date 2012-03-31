Cansu Dere'den Cem ve Ahu'lu oyuna dava



Cansu Dere, bir internet sitesinde yer alan “Cem Yılmaz - Ahu Yağtu öpüştür” isimli sanal oyunun durdurulması için hukuki işlem başlattı. İhtardan sonra oyun durduruldu

Milliyet'teki habere göre, Cansu Dere, 10 Mart’ta evlenen eski sevgilisi Cem Yılmaz ve eski arkadaşı Ahu Yağtu’yla ilgili hazırlanan oyunda kendi görüntüsü ve ismine yer verilmesine öfkelendi. Dere, www.oyunlar9.com isimli internet sitesinde yer alan “Cem Yılmaz - Ahu Yağtu öpüştür” isimli sanal oyunun durdurulması için hukuki işlem başlattı. Oyunun içeriğinde yer alan, elinde silahla eski sevgilisi ile eşi Ahu Yağtu’nun peşine düşen Dere, görüntüsü ve isminin izinsiz kullanıldığını belirterek siteye önce ihtar gönderdi. Ardından oyun site yöneticileri tarafından durduruldu.



Dere’nin avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran şu açıklamayı yaptı:

“Cem-yilmaz-ahu-yağtu-opustur başlıklı sanal oyunun, içeriği itibarı ile suç isnad eden (Cansu Dere’nin oyunda elinde bir ateşli silah ile resmedilmesi ve yine oyunun devamında oyundaki diğer karakterlere ateş etmesini şiddete özendirmesi), kişilik haklarına saldırı niteliğinde olan ve yine Cansu Dere isminin ve çizim şeklindeki resminin izinsiz kullanılması sebebi ile de Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Medeni Kanuna aykırı olması sebepleri ile 29 Mart 2012 günü Sayın Cansu Dere’nin talimatı üzerine hukuki işlemler başlatılmış ve internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanunun 9. maddesi uyarınca, maddi manevi tazminat ve şikayet talep hakları saklı kalmak üzere, içeriğin yayından çıkartılması ve oyunun yayından kaldırılması sorumlulara ihtar edilmiştir. İhtar neticesinde oyun yayından kaldırılmıştır. Yayının hukuka aykırı olduğu konusunda resmi bilirkişi olan Bilişim Suçları Uzmanı Mustafa Sansar tarafından tanzim ve imza edilen 29.03.2012 Tarihli Teknik Uzman Mütaalası ektedir.”