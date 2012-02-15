Cansu Dere yeni aşka yelken açtı

T24 - Cem Yılmaz’la altı yıl aşk yaşayan Cansu Dere, ilişkilerinin sona ermesinin ardından sessizliğe bürünmüştü. Cem Yılmaz ise önce Ahu Yağtu’yla birlikte oldu, ardından da Yağtu’nun hamile kalmasıyla evlenme kararı aldı.

HaberTürk gazetesinde yer alan habere göre; geçtiğimiz günlerde İzmir’e kız istemeye giden ve mart ayında nikâh masasına oturacak olan Yılmaz’ın eski sevgilisi Cansu Dere ise bu gelişmeler karşısında hep sessiz kaldı.

Dere’nin suskunluğunun nedeni ortaya çıktı. Bir süredir eşinden yeni boşanan ünlü bir televizyon yöneticisiyle birlikte olan Dere, mutluluğunun bozulmaması için aşkını gizli yaşıyor.