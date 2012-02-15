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Cansu Dere yeni aşka yelken açtı

Cem Yılmaz’la altı yıl aşk yaşayan Cansu Dere'nin sessizlik nedeni anlaşıldı. Dere'nin bir televizyon yöneticisiyle birlikte olduğu iddia ediliyor.

15 Şubat 2012 11:24

 

T24 - Cem Yılmaz’la altı yıl aşk yaşayan Cansu Dere, ilişkilerinin sona ermesinin ardından sessizliğe bürünmüştü. Cem Yılmaz ise önce Ahu Yağtu’yla birlikte oldu, ardından da Yağtu’nun hamile kalmasıyla evlenme kararı aldı.

HaberTürk gazetesinde yer alan habere göre; geçtiğimiz günlerde İzmir’e kız istemeye giden ve mart ayında nikâh masasına oturacak olan Yılmaz’ın eski sevgilisi Cansu Dere ise bu gelişmeler karşısında hep sessiz kaldı.

Dere’nin suskunluğunun nedeni ortaya çıktı. Bir süredir eşinden yeni boşanan ünlü bir televizyon yöneticisiyle birlikte olan Dere, mutluluğunun bozulmaması için aşkını gizli yaşıyor.

 

 

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