Cansu Dere sokak hayvanlarının veteriner masrafını üstlendi

Kanal D'nin yeni sezona damga vuran dizisi Sadakatsiz'de Asya karakteri ile büyük çıkış yakalayan Cansu Dere, hayvanlara yardım eden gönüllerin oluşturduğu iki sosyal platformunun tüm klinik borçlarını ödedi.

Cansu Dere, sokak hayvanlarının veteriner masraflarını üstlenirken gönüllülerin oluşturduğu iki kliniğin borcunu sildi.

"Kurtaranev" ve "Orman beslemesi" isimli iki Instagram hesabı, Cansu Dere’ye bu bağışından dolayı teşekkür etti.



Yapılan paylaşımda "Kurtaran Ev çocukları için yaptığınız destek için çook teşekkür ederiz. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verildi.