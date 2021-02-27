Cansu Dere'nin Melis Sezen'li paylaşımına Seren Serengil'den tepki: Kocanın metresiyle hatıra fotoğrafı neyin kafası!

Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Cansu Dere, çekimler esnasında Melis Sezen ile çektirdikleri samimi bir pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Diziyi takip eden Seren Serengil ise fotoğrafı yayınlayarak Cansu Dere'ye tepki gösterdi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz'de Asya karakterini oynayan Cansu Dere, sosyal medya hesabından dizideki düşmanı Melis Sezen ile bir fotoğrafını yayınladı.

"Gözümden düşme istersen"

İki başrol oyuncunun samimi pozunu gören Seren Serengil ise ilginç bir paylaşım yaptı. Fotoğrafı kendi Instagram hesabından yayınlayan Seren Serengil, "Bence gözümden düşme istersen. Kocanın metresiyle hatıra fotoğrafı neyin kafası" ifadelerini kullandı.