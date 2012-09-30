'Hürrem', Cansu Dere'yi İzmir Marşı'yla uğurlayacak'

Timur Savcı, Cansu Dere'nin Muhteşem Yüzyıl kadrosuna hızlı bir giriş yaptığını ama dizideki ömrünün uzun olmadığını ima etti.

Timur Savcı konuşmacı olduğu pazarlama zirvesinde Cansu Dere'yi pekte isteyerek kadroya almadığını ima etti ve "Merak etmeyin muhteşem geldi ama Hürrem Sultan sayesinde İzmir Marşı ile gidecek" dedi.

Gençlik dizilerinin ardından çektiği "Muhteşem Yüzyıl"la Türkiye'nin en çok kazanan yapımcısı olan Tims Production'ın patronu Timur Savcı, geçen günlerde Türkiye’nin en köklü interaktif pazarlama zirvesi "IPZ’12" kapsamında düzenlenen "IPZ’12 YOUTH"ta konuşmacı oldu. Bugüne kadar yapımcılığını üstlendiği "Küçük Sırlar", "Kavak Yelleri", "Bir Bulut Olsam", "Es Es" gibi dizilerle milyonları ekran başına toplayan, son olarak da "Muhteşem Yüzyıl" ve "Suskunlar"la gündeme bomba gibi düşen Savcı, 19-20 Eylül tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen zirvenin en çok ilgi gören ismi oldu.

Timur Savcı, Muhteşem Yüzyıl'ın bu sezon yaptığı en flaş transfer olan Cansu Dere'nin dizideki ömrünün fazla uzun olmadığını ima ettiği konuşmasında İranlı Firuze için "Merak etmeyin muhteşem geldi ama Hürrem Sultan sayesinde İzmir Marşı ile gidecek" dedi.