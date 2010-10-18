T24 LogoT24 Logo
Magazin

Cansu Dere gözaltına alındı

Ezel dizisi oyuncularından Cansu Dere, ehliyetsiz araba kullanınca gözaltına alındı.

18 Ekim 2010 03:00

T24 - Ezel dizisi oyuncularından Cansu Dere, dizi çekimleri sırasında araba kullanınca gözaltına alındı.


Oyuncu ve manken Cansu Dere, gözaltına alındı. Ezel dizisi çekimleri için ehliyetsiz araç kullanmasından dolayı gözaltına alınan Cansu Dere, Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Dere'nin dizi çekimleri nedeniyle mecburen araba kullandığını belirtmesine karşın polis, Dere'yi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Cansu Dere, emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Cansu Dere'nin yarın hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24