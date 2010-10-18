T24 - Ezel dizisi oyuncularından Cansu Dere, dizi çekimleri sırasında araba kullanınca gözaltına alındı.





Oyuncu ve manken Cansu Dere, gözaltına alındı. Ezel dizisi çekimleri için ehliyetsiz araç kullanmasından dolayı gözaltına alınan Cansu Dere, Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.





Dere'nin dizi çekimleri nedeniyle mecburen araba kullandığını belirtmesine karşın polis, Dere'yi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Cansu Dere, emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.



Cansu Dere'nin yarın hakim karşısına çıkacağı belirtildi.



