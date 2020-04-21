T24 LogoT24 Logo
Magazin

Cansu Dere'den Tuba Büyüküstün açıklaması: Asılsız iddia

21 Nisan 2020 14:28

Ürdün'de bir internet sitesi Cansu Dere'nin Ortadoğu'da büyük hayran kitlesine sahip olan Tuba Büyüküsün için 'vücudu erkeğe benziyor' dediğini iddia etti. Cansu Dere'nin konuyla ilgili olarak Tuba Büyüküstün'den özür dilediği de iddialar arasındaydı.

Çıkan haberlerin ardından Tv 100'den Birsen Altuntaş'a konuşan Dere, şunları söyledi:

"Yurt dışında bir web sitesine, hele de bir kadın meslektaşımla ilgili böyle bir açıklama yaptığıma inanılmasına, bu asılsız iddianın yayılmasına şaşırdım ve gerçekten çok üzüldüm."

ETİKETLER

cansu derehabertuba büyüküstünürdün
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24