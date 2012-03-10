Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödül töreni bugün

T24 - Adnan Binyazar, Müslim Çelik, Refik Durbaş, Şükrü Erbaş, Bahar Gökler, Emin Özdemir ve Sevgi Özel'den oluşan Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü Seçici Kurulu, değerlendirdiği 39 yapıt arasından Selami Karabulut'un “Başka Tufan” adlı kitabını oy çokluğu ile ödüle değer gördü.

Karabulut ödülünü, 16 Mart Cuma günü saat 18.00’de Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapılacak törenle alacak.

Törende, Ceyhun Atuf Kansu'nun istasyon temalı şiirleri, tiyatro sanatçıları Gaye Alacalı ve Tuncer Yığcı tarafından izleyicilere sunulacak. Yazar Emin Özdemir'in Ceyhun Atuf Kansu'ya yazdığı bir mektubunun da okunacağı törende ayrıca; Aslıhan Özen, Yelda Atalık, Aydıner Taşkın, Yasemin Firidin ile Ada Karademir'den oluşan “Lirik Nefesler” grubu bir dinleti sunacak.

Selami Karabulut’un ödülleri;

Kansu ödülünü kazanan Selami Karabulut, 1970'te Tokat'ın Aktaş köyünde doğdu. Çeşitli yazın dergilerinde şiir ve söyleşileri yayımlandı. Kendine Kırgın, İz ve Kaçak, Başka Tufan adlı kitapları yayımlandı. Karabulut, en son 2009'da Behçet Aysan Şiir Ödülü'nü kazanmıştı.

Daha önce ödül alanlar

1993 yılında Behçet Aysan- ‘Eylül’

1987 yılında Şükrü Erbaş, ‘Yolculuk’

1988 yılında Emirhan Oğuz, ‘Ateş Hırsızları Söylencesi’

1989 yılında Müslim Çelik, ‘Peryavşan’

1990 yılında Salih Bolat ‘Karşılaşma’

1991 yılında Ahmet Ada, ‘Aşk Her Yerde’

1992 yılında Hüseyin Yurttaş, ‘Kod Adı Mansur’

1993 yılında Hidayet Karakuş, ‘Sesini Bana Bırak’

1994 yılında Abdülkadir Budak, ‘İmzası Gül’

1995 yılında Ali Cengizkan ‘Sürek Avında Dünya’

1996 yılında Gültekin Emre ‘Taşı Sula’

1997 yılında Oya Uysal, ‘Uçuruma Düşen Nehir’

1998 yılında Ahmet Uysal ‘Suyla Sınanmış Şiirler’

1999 yılında Hicri İzgören ‘Suç Duyurusu’

2000 yılında Hüseyin Peker ‘Yer Bezinden Bir Köle’

2001 yılında Arif Berberoğlu ‘Ateşin Düştüğü Yer’

2002 yılında Ahmet Özer ‘Sözümüz Vardı’

2003 yılında Turgay Fişekçi ‘Kumral Gökkuşağı’

2004 yılında Aydın Hatipoğlu ‘Yalnız Karanfil Sokağı’

2005 yılında Hüseyin Atabaş “Yorgun Denge’

2006 yılında Çiğdem Sezer ‘Dünya Tutulması’

2007 yılında Cengiz Bektaş ‘Dün Bugün’

2008 yılında İlyas Tunç ‘Sesler, İncelikler’

2009 yılında Süreyya Berfe ‘Çıkrık’

2010 yılında Aydın Şimşek ‘Adalar Kitabı’

2011 yılında Ferruh Tunç ‘Melez Zamanlar”’