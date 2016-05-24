Fenerbahçeli taraftara ‘kadınları aşağılama’ suçundan hapis cezası verildi!

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçen yıl oynanan maç öncesinde, stat dışında Galatasaray flaması yaktığı ve cansız kadın mankene Galatasaray forması giydirdiği iddiasıyla yargılanan taraftar, "halkın bir kesimini cinsiyet farkı gözeterek aşağılama" ve "spor alanı çevresinde hakaret içeren tezahüratta bulunmak" suçlarından 2 ay 15 gün hapis ve 240 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Davaya müdahil olan Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği Başkanı Hilal Esmer kararı olumlu bulduklarını belirterek, "Emsal bir karar, olumlu bir karar. O yüzden de biz bu konuda mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Arzu Kaya’nın haberine göre, Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 2. duruşmaya tutuksuz sanık S. M. E., müşteki Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği temsilcileri ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada söz alan müşteki avukatı Birsen Atakan sanığın cezalandırılmasını talep ederek, "Kamu barışına karşı işlenmiş bir suçtur. Kadını aşağıladığını gösterir emaraler var" dedi. Sanık avukatı Faris Berber ise, eylemi yapan kişinin müvekkili olmadığını savundu.

“Şişme bebekle alakam yok”

Duruşmada söz alan sanık cansız kadın mankeni olay yerine kendisinin getirmediğini söyleyerek, "Basında linç kampanyası başlatıldı şişme bebek yakıldı diye. Ben yakmadım. Şişme bebekle alakam yok" dedi. Son sözü sorulan sanık Eyigör, "Ben kadınlara karşı herhangi bir aşağılayıcı davranışta bulunmadım. Benim de annem, kardeşim var. Ancak Galatasaray bayrağını yaktığım için Galatasaraylı arkadaşlardan özür diliyorum" diye konuştu.

Mahkeme hakimi, sanığın 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunu'nda düzenlenen "Spor alanı çevresinde hakaret içeren tezahüratta bulunmak" suçunu işlediğini belirtti. Sanık bu suçtan günlüğü 20 liradan 12 gün karşılığı 240 lira adli para cezasına çarptırıldı.

2 ay 15 gün hapis cezası

Mahkeme tutanağa, "Sanığın ayrıca rakip takım olan Galatasaray futbol takımının aleyhine tezahürat yaparken çıplak bir kadın figürüne karşı aşağılayıcı hareketlerde bulunmak ve bu figürü yakmak suretiyle cinsiyet farkı gözeterek hakaret içeren söz ve davranışlarda bulunduğunu anlaşılmıştır" cümlelerini geçirdi. Eyigör, yine 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunu'nda düzenlenen "Halkın bir kesimini cinsiyet farkı gözeterek aşağılama" suçundan da 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, sanığın bir daha suç işlemekten kaçınacağına dair olumlu kanaat oluştuğu gerekçesiyle her iki ceza ile ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Öte yandan mahkeme, sanık hakkında güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanmasına karar verdi.

"Emsal bir karar"

Duruşma sonrası adliye bahçesinde açıklama yapan Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği Başkanı Hilal Esmer kararı olumlu bulduklarını belirterek, "Emsal bir karar, olumlu bir karar. O yüzden de biz bu konuda mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi. Dernek avukatı Birsen Atakan ise, "Bu kararı emsal bir karar olarak görüyorum. Bildiğim kadarıyla ilk kez spor alanında kadınların aşağılanmasına yönelik emsal nitelikte bu karar çıktı. Tribünlerde, spor alanlarında ve çevrede her zaman kadınların aşağılandığı söz, davranış ve hareketlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bunlar meşru olarak görülüyor. Çok basitçe küfür olarak nitelendirilen bir takım sözler aslında kadınların öldürülmesine, tecavüzüne, tacizine aslında bir anlamda davetiye. Bir nebze olsun adalet duygusunu tatmin edecek bir kararla karşılaştığımız için bu bize iyi geldi" diye konuştu.

İddanameden ..

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafındna hazırlanan iddianamede, 25 Ekim 2015 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan müsabakada, Fenerbahçe taraftarının Galatasaray forması giydirilmiş cansız kadın mankeni ateşe verdiği şeklinde sosyal medyada ve internet sitelerinde haber yapıldığının belirtilmesi üzerine, re'sen soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yapılan çalışmada, M. E.'nin söz konusu eylemi gerçekleştiren kişi olduğunun görüntülerle tespit edildiği vurgulandı.

"Kadın cinsiyetini aşağılayıcı unsur kullanıldı"

Sanığın yanıcı ve yakıcı nitelikteki meşaleyle rakip takımın formasını yakarak 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırı eylemde bulunduğu ifade edilen iddianamede, M:E'nin cansız kadın mankene rakip takımın formasını giydirip demir parmaklıklara bağladıktan sonra buna yönelik küçük düşürücü eylemlerde bulunduğu ve bu şekilde rakip takımı küçük düşürmede kadın cinsiyetini aşağılayıcı unsur olarak kullandığı dile getirildi.

Sanık hakkında, "Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" ve "Spor alanlarına yasak madde sokulması ve müsabaka düzeninin bozulması" suçlarından toplamda 9 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'Cansız kadın manken' davasına Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği müdahil oldu