'Cansız kadın manken' davasına Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği müdahil oldu

Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları arasında geçen yıl oynanan maç öncesinde, stadyum dışında Galatasaray flaması yaktığı ve cansız kadın mankene, "rakip takımı küçük düşürmek için" Galatasaray forması giydirip "kadın cinsiyetini aşağılayıcı unsur olarak kullandığı" gerekçesiyle hakkında dava açılan Fenerbahçe taraftarının yargılanmasına başlandı. Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Serdar Murat Eyigör, müşteki Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği temsilcileri ve tarafların avukatları katıldı.

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği anlatıyor; sessizlik cinsel saldırıları neden arttırır?

Doğan Haber Ajansı’ndan Arzu Kaya’nın haberine göre, duruşmada kimlik tespiti yapılan ve "pazarlamacı" olduğunu belirten 27 yaşındaki Murat Eyigör, Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirterek, "Olay günü FB ve GS futbol takımları arasında oynanacak olan maç saatini beklerken stadyum yakınındaki bir mekanda arkadaşlarımla buluştum. FB lehine, rakip takım olan GS aleyhine tezahüratta bulundum. Orada rakip GS takımının bayrağını yaktığım doğrudur. Ancak GS forması giydirilmiş şişme bebek denen cansız kadın manken ile ilgim yoktur. Onu yakmış değilim. Mankeni bulunduğumuz yerin korkuluklarına bağlayan ben değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

"Kadın bedeni aşağılama aracı olarak kullanılmıştır"

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'nin avukatı Birsen Atakan ise "Taraftar, kendi takımlarını güçlendirecek tezahürat yapmak yerine karşı takımı aşağılamak için kadın bedenini aşağılama aracı olarak kullanmıştır. Bu davranışlar kadına şiddeti meşrulaştırmakta ve teşvik etmektedir. Cezalandırılmasını talep ediyoruz. Davaya katılma talebimiz var" diye konuştu.

Mahkeme hakimi, suçtan zarar görme ihtimali nedeniyle Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'nin davaya katılma talebini kabul etti.

Hakim: Böyle şeyler oluyor mu maçlarda?

Duruşmada tanık olarak dinlenen Yücel Yücegün, olay yerinde bulunduğunu belirterek, "Olay tarihinde iddianameye konu edilen olayın meydana geldiği yere gittiğimde, GS bayrağı giydirilmiş şişme bebek tabir edilen cansız kadın manken korkuluklara asılıydı. Sanığın GS bayrağı yaktığını gördüm ancak cansız mankeni yaktığını görmedim. Manken ile cinsel çağrışımda bulunacak eylemler yaptığını da görmedim" şeklinde konuştu.

Bu sırada mahkeme hakimi Hüseyin Öztürk, tanığa, "Bu olay medyaya yansıdı. Ben spor suçlarına bakan hakimim ama maçlara gitmiyorum. Böyle şeyler oluyor mu maçlarda? FB bayrağı giydirilmiş bir kadın manken oluyor mu, gördünüz mü hiç?" sorusunu yöneltti.

Tanık Yücel Yücegün de "Benzer eylemlerde bulunuluyor ama bu şekilde kadın forması giydirilen cansız kadın manken kullanıldığına tanık olmadım" şeklinde yanıt verdi.

"Kadına neden küfür ediliyor,

ben de merak ediyorum"

Duruşmada dinlenen diğer tanıkların ardından söz alan Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'nin avukatı Birsen Atakan, "Neden maçlarda kadın manken kullanıyorlar? Neden kadınlara küfür ediliyor maçlarda? Bunun açıklamasını yapsınlar" diyerek tepki gösterdi.

Mahkeme hakimi Öztürk de, "Bu sorunun cevabını ben de merak ediyorum. Bu dosyanın özünü alalım, üniversitelere gönderelim. Üniversitelerde araştırılsın" şeklinde konuştu.

Bu sırada söz alan tanıklardan Onur Kadıoğlu ise "Hepimizin annesi, bacısı, eşi vardır. 75 milyonluk ülke burası. Ancak bu sorunun cevabının tüm toplum olarak araştırılması kanaatindeyim. Biz de bunların aşılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahkeme hakimi Öztürk, dosyanın karara çıkacağını belirterek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 25 Ekim 2015 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan müsabakada, Fenerbahçe taraftarının Galatasaray forması giydirilmiş cansız kadın mankeni ateşe verdiği şeklinde sosyal medyada ve internet sitelerinde haber yapıldığının belirtilmesi üzerine, re'sen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yapılan çalışmada, soruşturmaya konu olayın müsabaka öncesinde stada yakın bir işyerinin önünde cereyan ettiğinin belirlendiği kaydedilen iddianamede, Murat Eyigör'ün söz konusu eylemi gerçekleştiren kişi olduğunun görüntülerle tespit edildiği vurgulandı.

Eyigör'ün yanıcı ve yakıcı nitelikteki meşaleyle rakip takımın formasını yakarak 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırı eylemde bulunduğu ifade edilen iddianamede, Eyigör'ün cansız kadın mankene rakip takımın formasını giydirip demir parmaklıklara bağladıktan sonra buna yönelik küçük düşürücü eylemlerde bulunduğu ve bu şekilde rakip takımı küçük düşürmede kadın cinsiyetini aşağılayıcı unsur olarak kullandığı dile getirildi.

2 yıla kadar hapis istemi

Sanık Murat Eyigör hakkında, "Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" ve "Spor alanlarına yasak madde sokulması ve müsabaka düzeninin bozulması" suçlarından toplamda 9 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.