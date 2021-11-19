Cansız bedenine ulaşılan Müslüme'nin anneannesi: Bu çocuk o dağın tepesine nasıl çıktı; devletimiz bu olayı aydınlatmalı

Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra, cansız bedenine ulaşılan Müslüme Yağal’ın anne ve babası ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Müslüme’nin ismini taşıyan anneannesi Müslüme Yağal ise, “Bu çocuk o dağın tepesine nasıl çıktı, devletimiz bu olayı en ince ayrıntısına kadar aydınlatmalıdır” dedi.

10 gündür süren arama çalışmalarından bir sonuç alınamazken öğle saatlerinde Yörük çadırının yaklaşık 7-8 kilometre uzağında, küçükbaş hayvanlarını otlatan ismi açıklanmayan bir çoban Müslüme’nin yerdeki cansız bedenini görünce, durumu çevrede arama yapan güvenlik güçlerine bildirdi.

Bunun üzerine kısa sürede bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken jandarma komandoları çevrede önlem aldı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemeleri sürerken, Müslüme'nin babası Mehmet Yağal, annesi Selvi Yağal ile diğer yakın akrabaları, ifadelerine başvurulmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürdü.

"O tepeye nasıl çıktı?"

Günlerdir termal kamera, drone ve AKUT, AFAD, polis, jandarma komandoları ile itfaiye arama kurtarma ekipleri ile gönüllü vatandaşların yaptığı aramalardan sonuç çıkmadı. Müslüme’nin yaklaşık 500 metre yüksekliğindeki dağın sık ormanlık olması dikkat çekti. Bu arada Müslüme’nin aynı ismi taşıyan anneannesi Müslüme Yağal, şunları söyledi:

“Torunum kaybolduğu haberini alınca aynı gün Karaman’dan Mersin’e geldik. Çocuk bir anda ortadan kaybolmuş. Babasının aracının peşinden gitmiş. 10 gündür bu kadar ekip çalıştı. Aramışlar, taramışlar bir sonuca ulaşamamışlar. Bu çocuk o dağın tepesine nasıl gitti? Oraya kendi başına çıkabilir mi? Bilmiyorum. Nasıl çıktı, nasıl ulaştı bunun ortaya çıkartılmasını istiyoruz.”

İnceleme 5 saat sürdü

Jandarma komandoları tarafından çembere alınan dağlık bölgede nöbetçi Cumhuriyet Savcısı, olay yeri inceleme ekiplerinin çevredeki incelemesi yaklaşık 5 saat sürdü. Yapılan incelemeden sonra Müslüme'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastaneye götürdü. Adli Tıp tarafından yapılacak otopsinin sonucu bekleniyor.