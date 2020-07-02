Cansız bedeni bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin babası: Görmemesi gereken bir şeyi görmüş ve konuşacağı için öldürülmüş olabilir

Cansız bedeni evinden 7 kilometre uzaklıktaki Adaköy Deresi kenarında bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin babası Serdar Tirsi kızının görmemesi gereken bir şeyi gördüğü ve konuşacağı için öldürülmüş olabileceğini söyledi.

Baba Serdar Tirsi, dere uzak olduğu için İkranur'un oraya gidemeyeceğini düşündüklerini, bu yüzden dereye bakılmadığını belirtti. Baba Tirsi, "Dere aranmadı da derenin yanından biz geçtik. Emniyet personeli ve akrabalarımla da geçtik ama biz bir şey görmedik. Derenin üst tarafları arandı dereye en son girildi" diye konuştu. Acılı baba, "İkranur konuşabiliyor sonuçta anlatabilir, konuşmasın diye öldürdü" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı'nın programına katılan baba Tirsi, çocuğun görmemesi gereken bir şeyi gördüğünü söyledi ve "Bir yanlış yapıldı, İkranur bunu gördü ve öldürüldü" dedi. Baba Tirsi, "İkranur konuşacağı için öldürülmüş olabilir" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Kaybolduktan 4 gün sonra İkra Nur Tirsi'nin ön otopsi raporunda cinsel istismar bulgusuna rastlanmadığı da açıklanmıştı.