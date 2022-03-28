Cansen Ercan’ın eserleri 9 Nisan’a kadar Evin Sanat Galerisi’nde

T24 Kültür Sanat

Evin Sanat Galerisi 9 Nisan 2022’ye kadar Cansen Ercan’ın kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçının peyzajlarının, portrelerinin yanı sıra figürlü kompozisyonlarının da yer aldığı sergisinde kullandığı gri skala, dilinin önemli bir unsuru olarak görülüyor.

“Bir ressamın gözlemlerini biriktirme biçimi diğerlerinden farklıdır; ayıklayarak, ekleyerek, çoğaltarak, yeniden düzenleyerek biriktirir ve bir malzeme haline getirir. Bu birikim resimsel, plastik unsurların çevrelediği yüzey üzerinde resim halini alır. Bütün hesaplaşmam bahsettiğim bu resimsellik içinde ortaya koyduğum problemlerde ve o problemleri çözerken sunduğum önermelerdedir. Bu anlamda malzeme dile hizmet eder. Plastik değerlerin dışında edebiyata, şiire temel oluşturabilecek unsurları benim işlerimde aramak yanlış olur. Tercihim, izleyiciyle resmin kendi elemanları ve plastik değerler üzerinden ilişki kurulmasından yanadır.” cümleleriyle resme yaklaşımını açıklayan sanatçı, yeni çalışmalarıyla sanatseverlerle buluşuyor.

Cansen Ercan kimdir?

Cansen Ercan 1958 yılında Kars'ta doğdu. 1982 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi - Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. 1987 yılında ise, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Neşet Günal - Neş’e Erdok Atölyesinden mezun oldu . 2010 yılında Yüksek Lisans Programını tamamladı. 2013 yılı Sedat Simavi Görsel Sanatlar Ödülünü aldı. Halen yurt dışında ve yurt içinde özel koleksiyonlarda çalışmaları bulunan Cansen Ercan'ın atölyesi İstanbul'un Kuzguncuk semtindedir.